"ВСУ сбрасывают нефть с дронов": губернатор назвал пожары в Туапсе "психологической атакой"

Губернатор Краснодарского края прокомментировал ситуацию в Туапсе, заявив, что все находится под контролем властей. Он утверждает, что никаких "серьезных" прилетов не было зафиксировано.

По его словам, есть лишь отдельные очаги задымления и локального горения. Об этом Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края сказал в интервью изданию "Анапа Регион".

При этом он обвинил Украину в якобы применении "коварной инновационной" тактики.

"Они цепляют к дронам дополнительные баки с мазутом. Для чего? Чтобы при сбивании создать яркое пятно, дым. Это чистой воды психологическая атака, работа на камеру", — заявил он.

Губернатор объяснил, что якобы российские силы ПВО сбивают дроны, после чего дрон из мазутов распыляется и горит на земле, что приводит к горению.

Он подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем, а никаких угроз нет.

В то же время в сети публикуют видео, где люди находятся в респираторах, а на видео заметно задымление.

Губернатор похвалил высадку деревьев в Туапсе

Отдельно он прокомментировал инициативу местной прокуратуры — высадить деревья на фоне столба дыма над городом. По его словам, деревья высаживают там, где упали украинские беспилотники.

"Это очень правильный, хозяйственный подход. Мы на каждый их акт агрессии будем отвечать созданием", — заявил он.

Высадка деревьев

Напомним, что первые атаки Сил обороны на нефтяную инфраструктуру в Туапсе состоялись 16 и 20 апреля. После ударов начался масштабный пожар, который едва потушили до 24 апреля.

Также, Фокус писал о новых взрывах в Туапсе, которые произошли в ночь с 27 на 28 апреля. Местные жители опубликовали серию видео со вспышками над резервуарным парком Туапсинского НПЗ, а днем Генштаб ВСУ подтвердил поражение. OSINTеры проанализировали кадры с места событий и установили координаты четырех горящих резервуаров.

При этом россияне жаловались на "нефтяные дожди", которые покрывали машины и дома, и на экологическое бедствие, которое превратило черноморские пляжи в загрязненную мазутом территорию.

Также атаки Украины на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе вызвали пожар и разлив нефти, и только с третьего удара заставили Кремль не молчать, а реагировать, объяснили аналитики Института изучения войны.