"Сломали" молчание о Туапсе: почему в Кремле отреагировали только на третий удар ВСУ, — ISW

Атаки Украины на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе вызвали пожар и разлив нефти, и только с третьего удара заставили Кремль не молчать, а реагировать, объяснили аналитики Института изучения войны. Реакция появилась в ответ на критические последствия удара на регион, на котором Российская Федерация планировала заработать денег во время топливного кризиса. Почему Кремль выдержал недельную паузу, чтобы ответить на обращение россиян, страдающих от "нефтяных дождей" и экологического бедствия?

В Кремле появилось два ответа на удары Украины по Туапсе, указано в отчете ISW за 28 апреля. Сначала несколько слов сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который просто признал факт воздушной атаки и упрекнул "дестабилизацией энергетических рынков". Затем появилось выступление Владимира Путина, который сообщил, что в зону бедствия поедет министр гражданской обороны Александр Куренков и что местные власти говорят, что справятся самостоятельно. По оценке аналитиков, ответ Кремля объясняется силой ударов Украины, которые уже не смогли игнорировать.

Аналитики сначала описали масштабность удара дронов 27-28 апреля, в результате которого в Туапсе загорелось четыре нефтяных резервуара через неделю после предыдущих двух попаданий. Об ощутимости атаки говорят спутниковые данные NASA, которые зафиксировали зону повышенной температуры в районе нефтеперерабатывающего завода, и выводы OSINTеров из видео в сети. В ISW объяснили, что именно масштаб последствий, вероятно, заставил Кремль отреагировать на инциденты в Туапсе. При этом событие официально рассматривается как экологическое бедствие, а не следствие войны в Украине, говорится в отчете.

Взрывы в Туапсе — пожар на резервуарах НПЗ, 29 апреля, FIRMS NASA Фото: FIRMS NASA

В отчете также отмечается, что РФ планировала воспользоваться мировым топливным кризисом, который начался после начала войны в Иране и из-за блокирования Ормузского пролива для нефтяных танкеров. По мнению ISW, Украина и дальше будет усиливать удары, чтобы не дать Кремлю заработать денег для финансирования войны.

"Кремль обычно не реагирует на украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре, но влияние украинских ударов, очевидно, было настолько значительным, что 28 апреля оно вызвало личный ответ Путина и Пескова", — говорится в отчете.

Взрывы в Туапсе — детали

Отметим, Фокус писал о новых взрывах в Туапсе, которые произошли в ночь с 27 на 28 апреля. Местные жители опубликовали серию видео со вспышками над резервуарным парком Туапсинского НПЗ, а днем Генштаб ВСУ подтвердил поражение. OSINTеры проанализировали кадры с места событий и установили координаты четырех горящих резервуаров: речь идет об одной емкости диаметром 12 м, одной — диаметром 24 м и двух — диаметром 35 м. Мэр Туапсе Сергей Бойко объявил эвакуацию жителей двух улиц рядом с НПЗ, поскольку был риск распространения пожара. Между тем росСМИ сообщили, что в местной реке Туапсе увидели маслянистые черные потоки, которые могут быть следствием разлива нефти из поврежденных резервуаров.

Предыдущие атаки Сил обороны на нефтяную инфраструктуру в Туапсе состоялись 16 и 20 апреля. После ударов начался масштабный пожар, который едва потушили до 24 апреля. При этом россияне жаловались на "нефтяные дожди", которые покрывали машины и дома, и на экологическое бедствие, которое превратило черноморские пляжи в загрязненную мазутом территорию.

Между тем в сети появилось выступления россиянки Виктории Бони, которая обратилась к Путину с просьбой "разобраться" в проблемах россиян, которые, среди прочего, страдают от событий в Туапсе. Выступление появилось 14 апреля и на него также отреагировал Песков: заверил, что в Кремле знают о проблемах граждан.

Напоминаем, в ночь на 28 апреля состоялась еще одна атака дронов ВСУ: слышали взрывы в районе Севастополя, а OSINTеры сообщили о возможной атаке на базу ОТРК "Искандер".