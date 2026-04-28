В Крыму дроны атаковали базу ОТРК "Искандер", горит в/ч: данные NASA и Генштаба о точках поражения

В ночь на 28 апреля под ударом дронов Вооруженных сил Украины оказалась база оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", установили аналитики. Жители оккупированного Крыма жаловались на взрывы в горах на южном берегу, а силы сопротивления подтвердили налет беспилотников. Какова информация Генерального штаба Украины о последних воздушных поражениях стратегических целей Российской Федерации и какое подтверждение попадания по ОТРК?

В Крыму загорелась воинская часть 82717, на которой дислоцируются ОТРК "Искандер" ВС РФ, говорится в Telegram-канале "Крымский ветер". Данные поступили из собственных источников сил сопротивления. Тем временем Генеральный штаб ВСУ сообщил о ночных поражениях возле села Охотничье в оккупированном Крыму. Фокус собрал информацию об атаке БпЛА Украины, которая состоялась в ночь на 28 апреля.

Утром 28 апреля украинское командование заявило об ударе по радиолокационной станции радиотехнического батальона "Ай-Петри" в районе Охотничьего на южном берегу Крыма [ориентировочные координаты 44.4815, 34.0336 — ред.]. Кроме того, дроны атаковали стратегический объект РФ в Туапсе (ударили по НПЗ), по штабу в Голой Пристани (Хесонщина) и еще по двум десяткам целей на линии фронта, написала пресс-служба Генштаба ВСУ. Часть подтвержденных точек ударов — на юге Украины, в направлении Крыма.

Между тем в канале "Крымский ветер" сказали о возможной зоне горения в воинской части ВС РФ, а аналитики портала "Милитарный" напомнили, что в/ч 82717 уже упоминалась в отчетах командования. В частности, дроны СБС уже атаковали объект возле села Межгорье Белогорского района.

На мониторинговом сервисе отслеживания пожаров FIRMS NASA в точке с координатами 44.9509, 34.43327 (база ОТРК) заметны красные пятна с повышенной температурой, которые действительно могут говорить о пожаре. Также заметны аналогичные зоны возле Севастополя: не известно, произошли ли поражения в этой зоне.

Взрывы в Крыму — база ОТРК "Искандер", которая горит после атаки дронов 28 апреля Фото: FIRMS NASA

Утром 28 апреля представитель оккупационной власти в Крыму Михаил Развожаев рассказал о налете 20 дронов на оккупированный полуостров. По словам чиновника, БпЛА подлетали со стороны Херсонеса, Омеги, Инкермана и Балаклавы. При этом, как заверило Минобороны РФ, все БпЛА были успешно сбиты средствами ПВО. Всего же ночью насчитали 186 украинских беспилотников, которые, кроме оккупированного полуострова и морской акватории, достали до Астрахани, Волгограда, Ростова, Курска, Краснодара.

Отметим, 16 апреля Фокус писал о предыдущей атаке дронов ВСУ на место дислокации ОТРК "Искандер": речь шла о базе между селами Межгорье и Курортное. О налете БпЛА написал командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди. По его словам, устроили "комбо-удар". Под удар, кроме "Искандеров", попал ряд средств ПВО РФ, которые прикрывали оккупированный Крым, — ЗРК "Бук", ЗРК "Панцирь", и по другим важным объектам. Аналогичная атака на "Искандеры" состоялась в марте: били по объектам возле села Вишневое, сообщили бойцы ССО.

Напоминаем, утром 28 апреля стало известно о новом налете дронов на Туапсе: на видео с места событий — огненные взрывы, облака дыма, эвакуация населения и все новые горящие резервуары нефти.