У Криму дрони атакували базу ОТРК "Іскандер", горить в/ч: дані NASA і Генштабу про точки ураження

В ніч на 28 квітня під ударом дронів Збройних сил України опинилась база оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", встановили аналітики. Жителі окупованого Криму скаржились на вибухи у горах на південному березі, а сили спротиву підтвердили наліт безпілотників. Яка інформація Генерального штабу України про останні повітряні ураження стратегічних цілей Російської Федерації та яке підтвердження влучання по ОТРК?

У Криму загорілась військова частина 82717, на якій дислокуються ОТРК "Іскандер" ЗС РФ, ідеться у Telegram-каналі "Крымский ветер". Дані надійшли з власних джерел сил спротиву. Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив про нічні ураження біля села Охотниче в окупованому Криму. Фокус зібрав інформацію про атаку БпЛА України, яка відбулась в ніч на 28 квітня.

Зранку 28 квітня українське командування заявило про удар по радіолокаційній станції радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" в районі Охотничого на південному березі Криму [орієнтовні координати 44.4815, 34.0336 — ред.]. Крім того, дрони атакували стратегічний об'єкт РФ у Туапсе (вдарили по НПЗ), по штабу у Голій Пристані (Хесонщина) і ще по двох десятках цілей на лінії фронту, написала пресслужба Генштабу ЗСУ. Частина підтверджених точок ударів — на півдні України, у напрямку Криму.

Тим часом у каналі "Крымский ветер" сказали про можливу зону горіння у військовій частині ЗС РФ, а аналітики порталу "Мілітарний" нагадали, що в/ч 82717 вже згадувалась у звітах командування. Зокрема, дрони СБС вже атакували об'єкт біля села Міжгір'я Білогірського району.

На моніторинговому сервісі відстеження пожеж FIRMS NASA у точці з координатами 44.9509, 34.43327 (база ОТРК) помітні червоні плями з підвищеною температурою, які справді можуть говорити про пожежу. Також помітні аналогічні зони біля Севастополя: не відомо, чи відбулись ураження у цій зоні.

Вибухи у Криму — база ОТРК "Іскандер", яка горить після атаки дронів 28 квітня Фото: FIRMS NASA

Вибухи у Криму — удар по ОТРК "Іскандер"

Зранку 28 квітня представник окупаційної влади в Криму Михайло Развожаєв розповів про наліт 20 дронів на окупований півострів. Зі слів посадовця, БпЛА підлітали з боку Херсонесу, Омеги, Інкермана та Балаклави. При цьому, які запевнило Міноборони РФ, усі БпЛА були успішно збиті засобами ППО. Всього ж вночі нарахували 186 українських безпілотників, які, окрім окупованого півострова та морської акваторії, дістали до Астрахані, Волгограду, Ростова, Курська, Краснодара.

Зазначимо, 16 квітня Фокус писав про попередню атаку дронів ЗСУ на місце дислокації ОТРК "Іскандер": ішлося про базу між селами Міжгір'я та Курортне. Про наліт БпЛА написав командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді. З його слів, влаштували "комбо-удар". Під удар, окрім "Іскандерів", потрапила низка засобів ППО РФ, які прикривали окупований Крим, — ЗРК "Бук", ЗРК "Панцир", та по інших важливих об'єктах. Аналогічна атака на "Іскандери" відбулась у березні: били по об'єктах біля села Вишневе, повідомили бійці ССО.

Нагадуємо, зранку 28 квітня стало відомо про новий наліт дронів на Туапсе: на відео з місця подій — вогняні вибухи, хмари диму, евакуація населення та все нові палаючі резервуари нафти.