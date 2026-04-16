Участница "Дома 2" расплакалась перед Путиным после блокировки интернета в РФ

Российская блогерша Виктория Боня выступила против блокировки интернета в России, но при этом она продолжает поддерживать политику Владимира Путина, перекладывая ответственность на других чиновников на местах. Ее видеообращение уже собрало миллионы просмотров.

Звезда сети и участница реалити-шоу "Дом 2" Виктория Боня в своем Instagram раскритиковала российских чиновников, а также выступила против блокировки интернета. Ее видео к Путину, снятое от "имени народа", появилось во вторник, 14 апреля. Чего она добивается, — читайте в материале Фокуса.

Боня против хаоса в РФ

Блогерша с крайне сомнительной репутацией перечислила проблемы, о которых президенту РФ, по ее мнению, не докладывают. Это наводнение в Дагестане, загрязнение пляжей в Анапе, правила, позволяющие убивать животных, занесенных в Красную книгу, изъятие скота в Новосибирской области и блокировка интернета.

При этом Боня всячески открещивается от роли "какой-то там оппозиционерки" и уже отказалась от интервью "Дождю", The Insider и Юрию Дудю, которые обращались к ней с предложениями.

Живет за границей

Интересно, что сейчас сама Виктория проживает за границей. У блогерши 13 млн подписчиков в Instagram, где она среди прочего регулярно продает разного рода рекламу, которая ее "кормит".

Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы Кремля, заявил о том, что и сам видел обращение Бони. Он отметил, что работа над многими вопросами, которые подняла блогерша, уже продолжается. Что это означает, не ясно.

"Не знаю, какая судьба меня ждет"

После Боня выпустила новое видео, где плакала, благодаря Кремлю, и отгораживалась от независимых медиа. "Не втягивайте меня туда, пожалуйста, я не с вами, я — с народом, я — внутри народа", — сказала заплаканная Боня.

Сейчас блогерша "не знает, какая судьба ее ждет" дальше, но "это того стоит".

Бывшая участница реалитишоу утверждает, что ей никто не заплатил за обращение и если бы она его не записала, то это "было бы предательством так называемого русского духа: "Я — за то, чтобы мы в нашей великой стране жили своей лучшей жизнью".

59-летний Иван Охлобыстин, который с самого начала яростно поддерживал политику главы Кремля, вдруг также заговорил о наступлении на свободу слова в России. Актер заявил, что "цифровые ограничения — это огромная ошибка".

А вот Максим Галкин, которого в России признали иностранным агентом, поздравил свою жену Аллу Пугачеву с 77-летием. Он опубликовал в своем Instagram фото артистки в черной шляпе.

Российскому актеру Артуру Смольянинову заочно присудили восемь лет колонии. На суде прокуроры заявили, что он "обливает грязью страну и президента".