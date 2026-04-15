Галкин показал 77-летнюю Пугачеву в день ее рождения: "Любимая красавица" (фото)

Максим Галкин, которого в России признали иностранным агентом, поздравил свою жену Аллу Пугачеву с 77-летием. Он опубликовал в своем Instagram фото артистки в черной шляпе.

15 апреля российская певица Алла Пугачева празднует день рождения. Ей исполнилось 77 лет. Супруг артистки, Максим Галкин, опубликовал в своем Instagram пост с лаконичным поздравлением.

"С днем рождения, любимая красавица!" — написал юморист, добавив снимок Пугачевой в черной шляпе-таблетке с бантом.

Алла Пугачева празднует день рождения

Сама именинница накануне тоже появилась в соцсетях — опубликовала фото в полный рост на фоне пасхальных декораций.

"Светлый праздник прошел, а свет в душе остался", — написала она.

Алла Пугачева показалась на Пасху

Галкин и Пугачева поженились в декабре 2011 года. У них двое детей — близнецы Лиза и Гарри, рожденные суррогатной матерью в сентябре 2013 года.

После того как Галкин публично осудил вторжение РФ в Украину, на него в началась травля. Семья была вынуждена покинуть страну и переехать в Израиль. В сентябре 2022 года российское Министерство юстиции внесло артиста в реестр "иностранных агентов". В ответ Пугачева написала открытое письмо, в котором попросила присвоить этот статус и ей, а также высказалась против гибели россиян "за иллюзорные цели". До этого она молчала.

