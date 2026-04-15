Галкін показав 77-річну Пугачову в день її народження: "Кохана красуне" (фото)
15 квітня російська співачка Алла Пугачова святкує день народження. Їй виповнилося 77 років. Чоловік артистки, Максим Галкін, опублікував у своєму Instagram пост з лаконічним вітанням.
"З днем народження, кохана красуне!" — написав гуморист, додавши знімок Пугачової в чорному капелюсі-таблетці з бантом.
Сама іменинниця напередодні теж з'явилась у соцмережах — опублікувала фото на повний зріст на тлі великодніх декорацій.
"Світле свято минуло, а світло в душі залишилося", — написала вона.
Галкін і Пугачова одружились у грудні 2011 року. У них двоє дітей — близнюки Ліза й Гаррі, народжені сурогатною матір’ю у вересні 2013 року.
Після того як Галкін публічно засудив вторгнення РФ в Україну, на нього в розпочалося цькування. Сім'я була змушена залишити країну й переїхати до Ізраїлю. У вересні 2022 року російське Міністерство юстиції внесло артиста до реєстру "іноземних агентів". У відповідь Пугачова написала відкритого листа, в якому попросила присвоїти цей статус і їй, а також висловилась проти загибелі росіян "за ілюзорні цілі". До цього вона мовчала.
