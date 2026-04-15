Аллі Пугачовій — 77. Що російська співачка казала про війну в Україні та чому підтримувала Путіна

Російська співачка Алла Пугачова відкрито засудила повномасштабну війну РФ проти України, назвавши її причиною свого від’їзду з дому та підтримавши позицію чоловіка, гумориста Максима Галкіна.

Сьогодні, 15 квітня, артистка відзначає 77-й день народження. Фокус розповідає, що вона говорила про війну та чому її в Росії більше не чекають.

Чому Пугачова виїхала з Росії

Російська співачка пояснила причини свого від’їзду з Росії у великому інтерв’ю минулого року. Вона зізналася, що спочатку поїхала на лікування до Ізраїлю, але остаточно залишити РФ вирішила після політичного тиску та переслідування її сім’ї.

"Максим був за кордоном, а я вдома. І мені потрібно було поїхати на лікування в Ізраїль. Вони тоді мене врятували, бо там був лікар, який був мені дуже потрібен. Потім люди почали говорити, що добре, що я поїхала. Ми ж проти війни. Ну і коли почалися ці закиди, то я почала думати: а що тоді тут робити в Росії?" — казала співачка.

За словами Пугачової, після висловлювань Галкіна її запросили на розмову до першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.

"Він питав, чим я незадоволена. Я сказала, що незадоволена вседозволеністю. Я можу відмовитись від усього, все можу мимо вух пропустити, але мене хвилює вседозволеність у бік нашої сім’ї. Потім він спитав, чи ми збираємось виїжджати з Росії. А я бачу, на столі стоять усі матеріали про Макса: що він сказав, і як", — розповіла артистка.

Тоді чиновник начебто запевнив, що причин для хвилювань немає. Але за кілька днів Галкіна оголосили "іноземним агентом".

За словами Алли Пугачової, вона не могла залишитися в Росії і просто мовчати.

"Я б не змогла мовчати, що ми проти війни. Тому все склалося так, і ми поїхали", — каже співачка.

Алла Пугачова

Заяви про війну

Свою першу публічну заяву про війну Алла Пугачова зробила далеко не одразу після початку великого вторгнення РФ в Україну. Коли у вересні 2022 року російська влада визнала її чоловіка "іноагентом", співачка перервала мовчання.

"Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною і щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає Батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм і обтяжують життя наших громадян", — написала вона тоді.

Після удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві в липні 2024 року Пугачова написала: "Бог терплячий, але всьому є межа".

Алла Пугачова

Підтримувала Путіна

Російська співачка зізнавалася, що свого часу підтримувала Путіна та вірила його обіцянкам, зокрема щодо відносин з Україною. Втім, подальші події кардинально змінили її ставлення до диктатора РФ.

"Путін не дурна людина. Я ж його знаю. Я за нього голосувала, я була в захваті, думала: "ну нарешті". Він говорив чудові речі, навіть про Україну. Він казав, що ніколи не буде війни між Україною та Росією. Я думала, він мій кумир. Тому в мене зараз шок", — заявила артистка.

Першим приводом для сумнівів стала історія з атомним підводним човном "Курськ" у 2000 році.

Алла Пугачова

"Мене дуже похитнула ситуація, я напружилась, коли потонув атомний підводний човен "Курськ". Я думала, він зараз буде всіх втішати і так далі. А він не приїхав", — казала артистка.

Наразі родина Пугачової живе на Кіпрі.

