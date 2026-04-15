Алле Пугачевой — 77. Что российская певица говорила о войне в Украине и почему поддерживала Путина

Российская певица Алла Пугачева открыто осудила полномасштабную войну РФ против Украины, назвав ее причиной своего отъезда из дома и поддержав позицию мужа, юмориста Максима Галкина.

Сегодня, 15 апреля, артистка отмечает 77-й день рождения. Фокус рассказывает, что она говорила о войне и почему ее в России больше не ждут.

Почему Пугачева уехала из России

Российская певица объяснила причины своего отъезда из России в большом интервью в прошлом году. Она призналась, что сначала поехала на лечение в Израиль, но окончательно покинуть РФ решила после политического давления и преследования ее семьи.

"Максим был за границей, а я дома. И мне нужно было поехать на лечение в Израиль. Они тогда меня спасли, потому что там был врач, который был мне очень нужен. Потом люди начали говорить, что хорошо, что я поехала. Мы же против войны. Ну и когда начались эти упреки, то я начала думать: а что тогда здесь делать в России?" — говорила певица.

По словам Пугачевой, после высказываний Галкина ее пригласили на разговор к первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко.

"Он спрашивал, чем я недовольна. Я сказала, что недовольна вседозволенностью. Я могу отказаться от всего, все могу мимо ушей пропустить, но меня волнует вседозволенность в сторону нашей семьи. Потом он спросил, собираемся ли мы выезжать из России. А я вижу, на столе стоят все материалы о Максе: что он сказал, и как", — рассказала артистка.

Тогда чиновник вроде бы заверил, что причин для волнений нет. Но через несколько дней Галкина объявили "иностранным агентом".

По словам Аллы Пугачевой, она не могла остаться в России и просто молчать.

"Я бы не смогла молчать, что мы против войны. Поэтому все сложилось так, и мы поехали", — говорит певица.

Алла Пугачева Фото: YouTube

Заявления о войне

Свое первое публичное заявление о войне Алла Пугачева сделала далеко не сразу после начала большого вторжения РФ в Украину. Когда в сентябре 2022 года российские власти признали ее мужа "иноагентом", певица прервала молчание.

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, потому что я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, который желает Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, которые делают нашу страну изгоем и обременяют жизнь наших граждан", — написала она тогда.

После удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве в июле 2024 года Пугачева написала: "Бог терпелив, но всему есть предел".

Алла Пугачева Фото: Максим Галкин/Instagram

Поддерживала Путина

Российская певица признавалась, что в свое время поддерживала Путина и верила его обещаниям, в частности относительно отношений с Украиной. Впрочем, дальнейшие события кардинально изменили ее отношение к диктатору РФ.

"Путин не глупый человек. Я же его знаю. Я за него голосовала, я была в восторге, думала: "ну наконец-то". Он говорил замечательные вещи, даже об Украине. Он говорил, что никогда не будет войны между Украиной и Россией. Я думала, он мой кумир. Поэтому у меня сейчас шок", — заявила артистка.

Первым поводом для сомнений стала история с атомной подводной лодкой "Курск" в 2000 году.

Алла Пугачева Фото: Instagram

"Меня очень пошатнула ситуация, я напряглась, когда утонула атомная подводная лодка "Курск". Я думала, он сейчас будет всех утешать и так далее. А он не приехал", — говорила артистка.

Сейчас семья Пугачевой живет на Кипре.

