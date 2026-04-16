Учасниця "Дому 2" розплакалась перед Путіним після блокування інтернету в РФ

Російська блогерка Вікторія Боня виступила проти блокування інтернету в Росії, але при цьому вона продовжує підтримувати політику Володимира Путіна, перекладаючи відповідальність на інших чиновників на місцях. Її відеозвернення уже зібрало мільйони переглядів.

Зірка мережі та учасниця реаліті-шоу "Дом 2" Вікторія Боня у своєму Instagram розкритикувала російських чиновників, а також виступила проти блокування інтернету. Її відео до Путіна, зняте від "імені народу", з’явилося у вівторок, 14 квітня. Чого вона добивається, — читайте у матеріалі Фокусу.

Боня проти хаосу в РФ

Блогерка із вкрай сумнівною репутацією перелічила проблеми, про які президенту РФ, на її думку, не доповідають. Це повінь у Дагестані, забруднення пляжів в Анапі, правила, що дозволяють вбивати тварин, занесених до Червоної книги, вилучення худоби в Новосибірській області та блокування інтернету.

Фото: Instagram

При цьому Боня всіляко відхрещується від ролі "якоїсь там опозиціонерки" і вже відмовилась від інтерв’ю "Дождю", The Insider та Юрієві Дудю, які зверталися до неї з пропозиціями.

Живе за кордоном

Цікаво, що наразі сама Вікторія проживає за кордоном. У блогерки 13 млн підписників в Instagram, де вона серед іншого регулярно продає різного роду рекламу, яка її "годує".

Дмитро Пєсков, прес-секретар очільника Кремля, заявив про те, що й сам бачив звернення Боні. Речник зазначив, що робота над багатьма питаннями, які порушила блогерка, вже триває. Що це означає, не ясно.

"Не знаю, яка доля мене чекає"

Опісля Боня випустила нове відео, де плакала, дякуючи Кремлю, і відгороджувалась від незалежних медіа. "Не втягуйте мене туди, будь ласка, я не з вами, я — з народом, я — всередині народу", — сказала заплакана Боня.

Наразі блогерка "не знає, яка доля її чекає" далі, але "це того варте".

Колишня учасниця реалітішоу стверджує, що їй ніхто не заплатив за звернення і якби вона його не записала, то це "було б зрадою так званого російського духу: "Я — за те, щоб ми у нашій великій країні жили своїм найкращим життям".

