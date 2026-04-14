"Обливає брудом країну та президента": відомому актору Артуру Смольянінову заочно дали 8 років в РФ

Російському акторові Артуру Смольянінову заочно присудили вісім років колонії. На суді прокурори заявили, що він "обливає брудом країну та президента".

Басманний суд Москви визнав актора Артура Смольянінова, який визнаний у РФ "іноземним агентом", внесений до переліку терористів та екстремістів, винним нібито у кримінальній справі про "фейки" щодо армії РФ. Про це повідомляє агенція "ТАСС".

"Визнати Смольянінова винним і призначити йому покарання у вигляді 8 років колонії загального режиму, із забороною адмініструвати сайти в мережі Інтернет на 4 роки. Термін відбування покарання відраховувати з моменту його екстрадиції або затримання на території Російської Федерації", — оголосила рішення суддя Євгенія Ніколаєва.

Крім того, суд скасував арешт, накладений на 5 млн рублів і автомобіль Mazda Смольянінова. За словами адвоката актора, захист оскаржить винесений вирок.

Під час дебатів прокурор Діана Галіулліна заявила, що актор "обливає брудом країну та президента", і, на її думку, "виправлення людини, яка зрадила свою батьківщину, можливе лише в умовах ізоляції".

Тож вона запросила 9 років і 10 місяців заочно за інтерв'ю "Новій газеті Європа", де актор висловився про обстріл Кривого Рогу 16 грудня 2022 року — після влучання ракети в житловий будинок тоді загинули щонайменше дві людини. Іншими фігурантами справи стали невстановлені співробітники "Нової газети Європа", пише видання "Медіазона".

