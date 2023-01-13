"Воював би на боці України": Мін'юст РФ визнав "іноагентом" актора Артура Смольянінова

Днями російський актор заявив, що якби брав участь у війні, то на боці України. Після цих слів керівник Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив про необхідність порушити кримінальну справу проти актора.

Related video

Міністерство юстиції РФ оголосило "іноземними агентами" актора Артура Смольянінова та музичного критика Артемія Троїцького, про це йдеться на сайті відомства.

У реєстрі опинилися також колишній голова штабу російського опозиціонера Олексія Навального у Пермі Сергій Ухов, український тележурналіст Олександр Шелест, екссвященнослужитель Сергій Кірсанов та юрист Анатолій Фурсов.

Днями в інтерв'ю журналістам видання "Новая газета. Европа" актор Смольянінов заявив, що якби брав участь у війні, то на боці України. Після цієї публікації керівник Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив про необхідність порушити кримінальну справу проти актора.

[ + – ] Актор Смольянінов — про війну в Україні

"В інтерв'ю одному із західних видань Смольянінов зробив низку заяв, спрямованих проти Росії", — повідомляється в публікації СК у Telegram-каналі.

Після цієї публікації у прокремлівських пабліках почали з'являтися образи на адресу Смольянінова.

У жовтні на нього було заведено адміністративну справу за статтею про дискредитацію ЗС РФ.

Актор прокоментував такі повідомлення, сказавши, що для нього не існує російських законів, оскільки вони, як і сама держава, є злочинними за своєю суттю і тому "не мають ні моральної, ні юридичної сили".

Нагадаємо, що Великобританія ухвалила рішення про постачання Україні танків Challenger 2. За даними преси, цей крок може підштовхнути керівництво ФРН до дозволу реекспорту танків Leopard 2 із Фінляндії та Польщі.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина може оголосити про постачання танків Києву вже наступного тижня.