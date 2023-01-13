"Воевал бы на стороне Украины": Минюст РФ признал "иноагентом" актера Артура Смольянинова

На днях российский актер заявил, что если бы участвовал в войне, то на стороне Украины. После этих слов руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости возбудить уголовное дело в отношении актера.

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Министерство юстиции РФ объявило "иностранными агентами" актера Артура Смольянинова и музыкального критика Артемия Троицкого, об этом говорится на сайте ведомства.

В реестре оказались также бывший глава штаба российского оппозиционера Алексея Навального в Перми Сергей Ухов, украинский тележурналист Александр Шелест, экс-священнослужитель Сергей Кирсанов и юрист Анатолий Фурсов.

На днях в интервью журналистам издания "Новая газета. Европа" актер Смольянинов заявил, что если бы участвовал в войне, то на стороне Украины. После этой публикации руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости возбудить уголовное дело в отношении актера.

[ + – ] Актер Смольянинов — о войне в Украине

"В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России", — сообщается в посте СК в Telegram-канале.

"В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России", — сообщается в посте СК в Telegram-канале.

После этой публикации в прокремлевских пабликах стали появяться оскорбления в адрес Смолянинова.

В октябре на него было заведено административное дело по статье о дискредитации ВС РФ.

Актер прокомментировал такие сообщения, сказав, что для него не существует российских законов, поскольку они, как и само государство, преступны по своей сути и поэтому "не имеют ни моральной, ни юридической силы".

Напомним, что Великобритания приняла решение о поставках Украине танков Challenger 2. По сведениям прессы, этот шаг может подтолкнуть руководства ФРГ к разрешению реэкспорта танков Leopard 2 из Финляндии и Польши.

Ранее Фокус сообщал, что Германия может объявить о поставках нанковые Киеву уже на следующей неделе.