Великобритания приняла решение поставить в Украину танки Challenger 2, — СМИ

По данным журналистов, такой шаг может также стать импульсом для немецкого руководства, чтобы разрешить реэкспорт танков Leopard 2.

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Украинское руководство с уверенностью заявляет о том, что в скором времени Великобритания объявит о своих планах направить Украине порядка 10 танков Challenger 2. Об этом сообщает The Guardian.

Такой шаг может стать импульсом для немецкого руководства, чтобы разрешить реэкспорт танков Leopard 2.

Официальное заявление ожидается в понедельник. Однако, по информации украинских источников, Великобритания уже приняла решение по мере усиления давления на Берлин, от которого также ждут поставок танков — Leopard 2.

Окончательное решение относительно передачи Украине танков Challenger 2 остается за британским премьер-министром Риши Сунаком.

Но на этой неделе стало известно о том, что власти страны рассматривают такую возможность после того, как Киев на протяжении нескольких месяцев просил об этом.

Небольшая часть танков Challenger 2 из общего количества 227, которые имеются у Великобритании, не сыграют решающую роль на поле боя, но это будет первый подобный случай, когда какая-либо западная страна передаст свою тяжелую бронетехнику Украине.

Киев надеется, что такой шаг Великобритании послужит примером для других стран, в частности для Германии, от которой ожидается разрешение на реэкспорт танков Leopard 2.

Напомним, что, по данным СМИ, Германия объявит о поставках Украине танков Leopard 2 на следующей неделе. По информации журналистов, официальный Берлин может под давлением союзников согласиться передать Киеву танки или же разрешить властям Польши и Финляндии их реэкспорт в Украину.

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