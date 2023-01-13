Великобританія ухвалила рішення поставити в Україну танки Challenger 2, — ЗМІ

За даними журналістів, такий крок може стати імпульсом для німецького керівництва, щоб дозволити реекспорт танків Leopard 2.

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Українське керівництво з упевненістю заявляє, що незабаром Великобританія оголосить про свої плани направити Україні близько 10 танків Challenger 2. Про це повідомляє The Guardian.

Такий крок може стати імпульсом для німецького керівництва, щоб дозволити реекспорт танків Leopard 2.

Офіційна заява очікується у понеділок. Проте, за інформацією українських джерел, Великобританія вже ухвалила рішення з посиленням тиску на Берлін, від якого також чекають постачання танків — Leopard 2.

Остаточне рішення щодо передачі Україні танків Challenger 2 залишається за британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Але цього тижня стало відомо про те, що влада країни розглядає таку можливість після того, як Київ протягом кількох місяців просив про це.

Невелика частина танків Challenger 2 із загальної кількості 227, які є у Великобританії, не відіграють вирішальної ролі на полі бою, але це буде перший подібний випадок, коли якась західна країна передасть свою важку бронетехніку Україні.

Київ сподівається, що такий крок Великобританії стане прикладом для інших країн, зокрема для Німеччини, від якої очікується дозвіл на реекспорт танків Leopard 2.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Німеччина оголосить про постачання Україні танків Leopard 2 наступного тижня. За інформацією журналістів, офіційний Берлін може під тиском союзників погодитися передати Києву танки або ж дозволити владі Польщі та Фінляндії їхній реекспорт в Україну.

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