Підтримує ЗСУ: зірка "Кіборгів" назвав єдину людину, яку можна вважати "хорошим росіянином"

Хорошими росіянами, на думку українського актора Романа Ясіновського, можуть вважатися лише бійці "РДК" та артист Артур Смолянінов.

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Серед російських артистів лише актор та режисер Артур Смолянінов, який у 2022 році відкрито виступив проти війни в Україні та виїхав з РФ, може вважатися у буквальному сенсі "гарним росіянином", — розповів журналістці Аліні Доротюк зірка фільмів "Спіймати Кайдаша", "Кіборги" та "Довбуш", актор Роман Ясіновський.

Про гарних росіян актор розповідає з 30:20 по 32:00

За його словами, раніше він спілкувався з російськими акторами, з якими працював у спільних проєктах та які захоплювались Києвом, проте після початку повномасштабного вторгнення більшість з них вирішила промовчати. А ось Артур Смолянінов відкрито засудив агресію своєї батьківщини, через що на нього відкрили адміністративну та кримінальну справи "за дискредитацію армії" й чоловік був змушений залишити Росію.

"Для мене, напевно, єдиний хороший росіянин – це Артур Смолянінов, який відкрито говорить про війну", — зазначив Роман Ясіновський.

Артур Смолянінов Фото: скріншот

Він зізнався, що взагалі не слідкує за життям у Росії й про Смолянінова йому розповіли друзі з Європи, яким він доводив неможливість існування громадян РФ, які по справжньому відчувають Україну та співчувають українцям. Смолянінов, який народився у Москві, став одним із перших публічних осіб, які публічно виступили проти війни. Він заявив, що не вважає Росію своєю батьківщиною й не підтримує політику Кремля. Після втечі з РФ актор почав працювати у Латвії, через що міністерство юстиції Росії внесло його до списку "іноземних агентів". Росфінмоніторинг вніс актора до списку терористів і екстремістів.

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"Мені говорили друзі в Європі, що він також підтримує українську армію. Зокрема, хороші росіяни – це люди, які воюють за Україну в РДК", – додав Роман Ясіновський.

Нагадаємо, навесні 2022 року російський актор розповідав, чим пахне від Путіна.

Фокус писав про те, що Роман Ясіновський розповів, як ходив на виставу Андрія Білоуса до "Молодого театру".