Поддерживает ВСУ: звезда "Киборгов" назвал единственного человека, которого можно считать "хорошим русским"

Хорошими россиянами, по мнению украинского актера Романа Ясиновского, могут считаться только бойцы "РДК" и артист Артур Смолянинов.

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Среди российских артистов только актер и режиссер Артур Смолянинов, который в 2022 году открыто выступил против войны в Украине и уехал из РФ, может считаться в буквальном смысле "хорошим русским", — рассказал журналистке Алине Доротюк звезда фильмов "Поймать Кайдаша", "Киборги" и "Довбуш", актер Роман Ясиновский.

О хороших русских актер рассказывает с 30:20 по 32:00

По его словам, ранее он общался с российскими актерами, с которыми работал в совместных проектах и которые восхищались Киевом, однако после начала полномасштабного вторжения большинство из них решили промолчать. А вот Артур Смолянинов открыто осудил агрессию своей родины, из-за чего на него открыли административное и уголовное дела "за дискредитацию армии" и мужчина был вынужден покинуть Россию.

"Для меня, наверное, единственный хороший россиянин — это Артур Смолянинов, который открыто говорит о войне", — отметил Роман Ясиновский.

Артур Смолянинов Фото: скриншот

Он признался, что вообще не следит за жизнью в России и о Смолянинове ему рассказали друзья из Европы, которым он доказывал невозможность существования граждан РФ, настоящему чувствующих Украину и сочувствующих украинцам. Смолянинов, который родился в Москве, стал одним из первых публичных лиц, что публично выступили против войны. Он заявил, что не считает Россию своей родиной и не поддерживает политику Кремля. После побега из РФ актер начал работать в Латвии, из-за чего министерство юстиции России внесло его в список "иностранных агентов". Росфинмониторинг внес актера в список террористов и экстремистов.

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"Мне говорили друзья в Европе, что он также поддерживает украинскую армию. В частности, хорошие россияне — это люди, которые воюют за Украину в РДК", — добавил Роман Ясиновский.

Напомним, весной 2022 года российский актер рассказывал, чем пахнет от Путина.

Фокус писал о том, что Роман Ясиновский рассказал, как ходил на спектакль Андрея Билоуса в "Молодой театр".