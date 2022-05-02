"Никогда в жизни не ощущал такого": Артур Смольянинов рассказал, чем пахнет от Путина

Всю жизнь Путина актер назвал "спецоперацией". Он уверен, что любой шаг, слово и даже парфюм президента РФ продуманы до мелочей.

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Российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, театральный режиссер, уроженец Москвы Артур Смольянинов, прославившийся после роли Лютого в фильме "Девятая рота" (2005), дал большое интервью на YouTube-канале "Скажи Гордеевой", в котором открыто рассказал о своей позиции о войне в Украине, осудил действия российского президента и молчание земляков по поводу "спецоперации".

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Среди прочего, он рассказал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во время предпремьерного просмотра фильма Федора Бондарчука о судьбе группы из семи солдат-новобранцев, призванных на срочную службу в Вооруженные силы СССР в конце 1980-х годов из Красноярска и отправленных в Афганистан.

[ + – ] Фильм "Девятая рота" вышел в 2005 году

По словам Смольянинова, в памяти у него после просмотра картины у Путина и часового разговора с главой государства у него в памяти остались два самых ярких впечатления.

"Первое впечатление – это запах, который от него исходил. Это какие-то спецпарфюмерные войска, наверное, работали, потому что такое ощущение… Потому что у меня это вызвало, хотя я был тогда самодостаточный и независимый, чувство какого-то абсолютного инстинктивного подобострастия. Я никогда в жизни не ощущал такого запаха и не нюхал больше никогда. Это было "ааах", вот так! Мне кажется, что тут не бывает мелочей. Это же все спецоперация".

Кроме того, Путин оказался человеком, способным увлечь:

"Мы проговорили с ним почти час, причем разговаривал, практически, только я с ним, потому что все остальные на меня либо косо смотрели, либо шикали. А мне было искренне интересно: он человек, я человек. Что-то про Афганистан мы разговорились. И он начал говорить, что американцам выгоден этот наркотрафик, и еще что-то. И очень убедительно все это звучало, очень! Безусловно, человек очень обаятельный, был тогда, по крайней мере, и харизматичный. Владеет приемами манипуляции безусловно и виртуозно. Но после того, как мы вышли оттуда, я спросил себя: "А о чем мы говорили?" Я понял, что я не помню ни одного слова. У меня было полное ощущение, что это был разговор ни о чем. То есть это была пелена какая-то просто, просто серый туман. Я думаю, что так происходит большинство разговоров, если только у него нет желания, чтобы люди запомнили то, что он хочет. Это мое предположение. Это все спецприемы".

Смольянинов присоединился к тем звездам шоу-бизнеса и культуры России, которые не побоялись выразить мнение, которое в РФ сейчас активно порицается и осуждается. Всего за несколько дней видео просмотрели почти четыре миллиона пользователей, оставив под ним более 223 тыс. лайков.

Ранее против войны в Украине высказался Максим Галкин, который из-за своей позиции лишился работы и вынужден был уехать в Израиль.