"Ніколи в житті не відчував такого": Артур Смольянінов розповів, чим пахне від Путіна

Все життя Путіна актор назвав "спецоперацією". Він упевнений, що будь-який крок, слово і навіть парфум президента РФ продумано до дрібниць.

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Російський актор театру, кіно, телебачення та дубляжу, театральний режисер, уродженець Москви Артур Смольянінов, який прославився після ролі Лютого у фільмі "Дев'ята рота" (2005), дав велике інтерв'ю на YouTube-каналі "Скажи Гордєєвій", в якому відкрито розповів про свою позицію щодо війни в Україні, засудив дії російського президента та мовчання земляків щодо "спецоперації".

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Серед іншого, він розповів про свою зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним під час передпрем'єрного перегляду фільму Федора Бондарчука про долю групи із семи солдатів-новобранців, покликаних на термінову службу до Збройних сил СРСР наприкінці 1980-х років з Красноярська та відправлених до Афганістану.

[ + – ] Фільм "Дев'ята рота" вийшов у 2005 році

За словами Смольянінова, у пам'яті у нього після перегляду картини у Путіна та годинної розмови з главою держави у нього в пам'яті залишилися два найяскравіші враження.

"Перше враження — це запах, який від нього виходив. Це якісь спецпарфумерні війська, напевно, працювали, бо таке відчуття… Тому що в мене це викликало, хоча я був тоді самодостатнім і незалежним, почуття якоїсь абсолютної інстинктивної улесливості. "Я ніколи в житті не відчував такого запаху і не нюхав більше ніколи. Це було "ааах", ось так! Мені здається, що тут не буває дрібниць. Це все спецоперація".

Крім того, Путін виявився людиною, здатною захопити:

"Ми проговорили з ним майже годину, причому розмовляв практично тільки я з ним, тому що всі інші на мене або косо дивилися, або шикали. А мені було щиро цікаво: він людина, я людина. Щось про Афганістан ми розговорилися і він почав говорити, що американцям вигідний цей наркотрафік, і ще щось... І дуже переконливо все це звучало, дуже! Але після того, як ми вийшли звідти, я запитав себе: "А про що ми говорили?" Я зрозумів, що я не пам'ятаю жодного слова. Тобто це була пелена якась просто, просто сірий туман. Я думаю, що так відбувається більшість розмов, якщо в нього немає бажання, щоб люди запам'ятали те, що він хоче. Це моє припущення. Це все спецприйоми".

Смольянінов приєднався до тих зірок шоу-бізнесу та культури Росії, які не побоялися висловити думку, яка в РФ зараз активно засуджується. За кілька днів відео переглянули майже чотири мільйони користувачів, залишивши під ним понад 223 тис. лайків.

Раніше проти війни в Україні висловився Максим Галкін, який через свою позицію втратив роботу і змушений був виїхати до Ізраїлю.