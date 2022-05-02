"Ніколи в житті не відчував такого": Артур Смольянінов розповів, чим пахне від Путіна
Все життя Путіна актор назвав "спецоперацією". Він упевнений, що будь-який крок, слово і навіть парфум президента РФ продумано до дрібниць.
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Російський актор театру, кіно, телебачення та дубляжу, театральний режисер, уродженець Москви Артур Смольянінов, який прославився після ролі Лютого у фільмі "Дев'ята рота" (2005), дав велике інтерв'ю на YouTube-каналі "Скажи Гордєєвій", в якому відкрито розповів про свою позицію щодо війни в Україні, засудив дії російського президента та мовчання земляків щодо "спецоперації".
Серед іншого, він розповів про свою зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним під час передпрем'єрного перегляду фільму Федора Бондарчука про долю групи із семи солдатів-новобранців, покликаних на термінову службу до Збройних сил СРСР наприкінці 1980-х років з Красноярська та відправлених до Афганістану.
За словами Смольянінова, у пам'яті у нього після перегляду картини у Путіна та годинної розмови з главою держави у нього в пам'яті залишилися два найяскравіші враження.
"Перше враження — це запах, який від нього виходив. Це якісь спецпарфумерні війська, напевно, працювали, бо таке відчуття… Тому що в мене це викликало, хоча я був тоді самодостатнім і незалежним, почуття якоїсь абсолютної інстинктивної улесливості. "Я ніколи в житті не відчував такого запаху і не нюхав більше ніколи. Це було "ааах", ось так! Мені здається, що тут не буває дрібниць. Це все спецоперація".
Крім того, Путін виявився людиною, здатною захопити:
"Ми проговорили з ним майже годину, причому розмовляв практично тільки я з ним, тому що всі інші на мене або косо дивилися, або шикали. А мені було щиро цікаво: він людина, я людина. Щось про Афганістан ми розговорилися і він почав говорити, що американцям вигідний цей наркотрафік, і ще щось... І дуже переконливо все це звучало, дуже! Але після того, як ми вийшли звідти, я запитав себе: "А про що ми говорили?" Я зрозумів, що я не пам'ятаю жодного слова. Тобто це була пелена якась просто, просто сірий туман. Я думаю, що так відбувається більшість розмов, якщо в нього немає бажання, щоб люди запам'ятали те, що він хоче. Це моє припущення. Це все спецприйоми".
Смольянінов приєднався до тих зірок шоу-бізнесу та культури Росії, які не побоялися висловити думку, яка в РФ зараз активно засуджується. За кілька днів відео переглянули майже чотири мільйони користувачів, залишивши під ним понад 223 тис. лайків.
Раніше проти війни в Україні висловився Максим Галкін, який через свою позицію втратив роботу і змушений був виїхати до Ізраїлю.