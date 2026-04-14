"Обливает грязью страну и президента": известному актеру Артуру Смольянинову заочно дали 8 лет в РФ

Российскому актеру Артуру Смольянинову заочно присудили восемь лет колонии. На суде прокуроры заявили, что он "обливает грязью страну и президента".

Басманный суд Москвы признал актера Артура Смольянинова, который признан в РФ "иностранным агентом", внесен в перечень террористов и экстремистов, виновным якобы в уголовном деле о "фейках" об армии РФ. Об этом сообщает агентство "ТАСС".

"Признать Смольянинова виновным и назначить ему наказание в виде 8 лет колонии общего режима, с запретом администрировать сайты в сети Интернет на 4 года. Срок отбывания наказания отсчитывать с момента его экстрадиции или задержания на территории Российской Федерации", — огласила решение судья Евгения Николаева.

Кроме того, суд отменил арест, наложенный на 5 млн рублей и автомобиль Mazda Смольянинова. По словам адвоката актера, защита обжалует вынесенный приговор.

Во время дебатов прокурор Диана Галиуллина заявила, что актер "обливает грязью страну и президента", и, по ее мнению, "исправление человека, который предал свою родину, возможно только в условиях изоляции".

Поэтому она запросила 9 лет и 10 месяцев заочно за интервью "Новой газете Европа", где актер высказался об обстреле Кривого Рога 16 декабря 2022 года — после попадания ракеты в жилой дом тогда погибли по меньшей мере два человека. Другими фигурантами дела стали неустановленные сотрудники "Новой газеты Европа", пишет издание "Медиазона".

Что говорил о войне РФ в Украине актер Артур Смольянинов

