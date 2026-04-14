"Обливает грязью страну и президента": известному актеру Артуру Смольянинову заочно дали 8 лет в РФ
Российскому актеру Артуру Смольянинову заочно присудили восемь лет колонии. На суде прокуроры заявили, что он "обливает грязью страну и президента".
Басманный суд Москвы признал актера Артура Смольянинова, который признан в РФ "иностранным агентом", внесен в перечень террористов и экстремистов, виновным якобы в уголовном деле о "фейках" об армии РФ. Об этом сообщает агентство "ТАСС".
"Признать Смольянинова виновным и назначить ему наказание в виде 8 лет колонии общего режима, с запретом администрировать сайты в сети Интернет на 4 года. Срок отбывания наказания отсчитывать с момента его экстрадиции или задержания на территории Российской Федерации", — огласила решение судья Евгения Николаева.
Кроме того, суд отменил арест, наложенный на 5 млн рублей и автомобиль Mazda Смольянинова. По словам адвоката актера, защита обжалует вынесенный приговор.
Во время дебатов прокурор Диана Галиуллина заявила, что актер "обливает грязью страну и президента", и, по ее мнению, "исправление человека, который предал свою родину, возможно только в условиях изоляции".
Поэтому она запросила 9 лет и 10 месяцев заочно за интервью "Новой газете Европа", где актер высказался об обстреле Кривого Рога 16 декабря 2022 года — после попадания ракеты в жилой дом тогда погибли по меньшей мере два человека. Другими фигурантами дела стали неустановленные сотрудники "Новой газеты Европа", пишет издание "Медиазона".
Что говорил о войне РФ в Украине актер Артур Смольянинов
- В январе 2023 года российский актер Артур Смольянинов заявил, что если бы участвовал в войне, то на стороне Украины. После этих слов руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости возбудить уголовное дело против актера. Следовательно, Министерство юстиции РФ объявило "иностранными агентами" актера Артура Смольянинова и музыкального критика Артемия Троицкого.
- Украинский актер Роман Ясиновский высказывал мнение, что хорошими россиянами могут считаться только бойцы "РДК" и артист Артур Смолянинов.