"Нас хочуть повернути до СРСР": Охлобистін виступив проти Путіна, якого підтримував

59-річний Іван Охлобистін, який з самого початку яро підтримував політику очільника Кремля, раптом заговорив про наступ на свободу слова в Росії. Актор заявив, що "цифрові обмеження — це величезна помилка".

Російський актор Іван Охлобистін, дієздатність якого під великим питанням, виступив проти блокування інтернету. У своєму Telegram одне з облич російської пропагандистської машини раптом заговорив про спробу повернутися до тоталітаризму, що був в СРСР, за яким він не сумує.

За словами артиста, блокування інтернету — марна справа, бо у XXI столітті "толком нічого обмежити", а нерозуміння цього факту "завдасть додаткового удару по репутації".

"Якщо нас (росіян, — Ред.) хочуть повернути до СРСР, то спершу треба побудувати машину часу", — додав Іван.

Охлобистін проти цензури

Зірка серіалу "Інтерни", який свого часу був дуже популярним в Україні, поділився спогади зі свого дитинства, коли він "вішав" олов’яних солдатиків, бо це були єдині іграшки, які його батьки могли собі дозволити.

"Я їх вишиковував на стільці, заздалегідь писав вирок, зачитував уголос і вішав одного із солдатиків на нитці. Тобто теплі почуття відчуваю, але не сумую", — пише Охлобистін.

Властиво, що перед ним своїх п’ять копійок щодо блокування інтернету в РФ вставила колишня учасниця "Дому 2" Вікторія Боня. Одіозна блогерка записала звернениня до Володимира Путіна, в якому висловилася про проблеми в РФ.

Через кілька годин після цього з’явилася інформація, що влада вирішила послабити блокування Telegram, щоб "знизити напругу" в суспільстві.

Іван Охлобистін — російський актор і колишній священик. Одружений, виховує шістьох дітей. Він підтримує тамтешню владу, а також повномасштабну війну, яку Росія розв’язала в Україні. З 2024 року — довірена особа Путіна. Внесений до "чорного списку" в ЄС, Канаді та Україні.

Риторика Охлабистіна

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Іван Охлобистін запевнив, що Миколаїв та Одеса — це територія Росії. Він зауважив, що "не залишив би" Україні жодного кілометра. "Так, Україна не має існувати, але це не означає, що ми маємо знищити українців. Це частина нас", — сказав він.

Під час відвідин окупованої частини Донецької області актор "спіймав" кулю по бронежилету.

У Росії створили мультфільм "Абетка "СВО", покликаний навчити російських окупантів "повернутися додому цілими та неушкодженими". Відповідний відеоролик, озвучений Охлабистіним, почали розповсюджувати в мережі 24 квітня 2023 року.