Абетка "СВО": у мережу виклали дивний мультик для ЗС РФ з голосом Охлобистіна (відео)

У мультфільмі російських окупантів навчають, як правильно штурмувати будинки, кидати гранату та брати військових у полон.

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У Росії створили мультфільм "Абетка "СВО", покликаний навчити російських окупантів "повернутися додому цілими та неушкодженими". Відповідний відеоролик почали розповсюджувати в мережі 24 квітня.

На відео голосом російського актора та затятого прихильника Володимира Путіна Івана Охлобистіна солдатам розповідають, як правильно штурмувати будівлі.

"Головне у цій справі — не економити гранати", — повчає мультфільм голосом Охлобистіна

"Головне у цій справі — не економити гранати. Прибувши за потрібною адресою, ставте дими", — йдеться у ролику.

Також окупантам пояснюють на відео, як застосовувати гранати та брати в полон військових, проте як полонених у мультфільмі зображено українських військових. Крім того, на відео росіянами пояснюють, що "без нагальної потреби потрібно уникати контактів з будь-якими предметами".

Наразі у мережу виклали два такі ролики. У другому відео росіянам розповідають, як вести вуличні бої.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що російські пропагандисти знайшли фотографію старшого сина спікера Кремля Дмитра Пєскова Миколи Чоулза у військовому екіпіруванні. Проте пропагандисти перестаралися з доказами – знайшли кадри військової присяги сина Петра Порошенка та написали, що це був Чоулз.

Раніше, 21 березня, повідомлялося, що співробітники МНС російського Татарстану провели для блогерів тур різними бомбосховищами. Рятувальники в Казані організували екскурсію через постійні питання куди тікати, якщо розпочнеться третя світова війна.

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