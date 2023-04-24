Абетка "СВО": у мережу виклали дивний мультик для ЗС РФ з голосом Охлобистіна (відео)
У мультфільмі російських окупантів навчають, як правильно штурмувати будинки, кидати гранату та брати військових у полон.
У Росії створили мультфільм "Абетка "СВО", покликаний навчити російських окупантів "повернутися додому цілими та неушкодженими". Відповідний відеоролик почали розповсюджувати в мережі 24 квітня.
На відео голосом російського актора та затятого прихильника Володимира Путіна Івана Охлобистіна солдатам розповідають, як правильно штурмувати будівлі.
"Головне у цій справі — не економити гранати. Прибувши за потрібною адресою, ставте дими", — йдеться у ролику.
Також окупантам пояснюють на відео, як застосовувати гранати та брати в полон військових, проте як полонених у мультфільмі зображено українських військових. Крім того, на відео росіянами пояснюють, що "без нагальної потреби потрібно уникати контактів з будь-якими предметами".
Наразі у мережу виклали два такі ролики. У другому відео росіянам розповідають, як вести вуличні бої.
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