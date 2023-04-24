Азбука "СВО": в Сеть выложили странный мультик для ВС РФ с голосом Охлобыстина (видео)

В мультфильме российских оккупантов учат, как правильно штурмовать здания, бросать гранату и брать военных в плен.

Related video

В России создали мультфильм "Азбука "СВО", призванный обучить росссийских оккупантов "вернуться домой целыми и невредимыми". Соответствующий видеоролик стали распространять в Сети 24 апреля.

На видео голосом российского актера и ярого сторонника Владимира Путина Ивана Охлобыстина солдатам рассказывают, как правильно штурмовать здания.

"Главное в этом деле — не экономить гранаты", — поучает мультфильм голосом Охлобыстина

"Главное в этом деле — не экономить гранаты. Прибыв по нужному адресу, ставьте дымы", — говорится в ролике.

Также оккупантам объясняют на видео, как применять гранаты и брать в плен военных, при этом в качестве пленных в мультфильме изображены украинские военные. Кроме того, на видео россиянами объясняют, что "без крайней необходимости нужно избегать контактов с любыми предметами".

На данный момент в Сеть выложили два таких ролика. Во втором видео россиянам рассказывают, как вести уличные бои.

Напомним, 22 апреля стало известно, что российские пропагандисты нашли фотографию старшего сына спикера Кремля Дмитрия Пескова Николая Чоулза в военной экипировке. Однако пропагандисты перестарались с доказательствами — нашли кадры военной присяги сына Петра Порошенко и написали, что это был Чоулз.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что сотрудники МЧС российского Татарстана провели для блогеров тур по различным бомбоубежищам. Спасатели в Казани организовали экскурсию из-за постоянных вопросов куда бежать, если начнется третья мировая война.

Важно