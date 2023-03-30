"Корм для животных": пропаганда Кремля готовит россиян к ядерной войне, — нобелевский лауреат

По словам лауреата Дмитрия Муратова, сейчас в РФ пропагандистскими являются 12 телеканалов и тысячи газет. Кроме того, пропаганда активно распространяется через социальные сети.

Related video

Российская пропаганда готовит жителей РФ к тому, что ядерная война – это не так уж плохо. Об этом заявил российский журналист и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов BBC.

По его словам, период, когда люди жили без ядерной угрозы, закончился. Теперь неизвестно, решится ли президент РФ Владимир Путин нажать на ядерную кнопку.

Муратов отметил, что в России уже давно государственная пропаганда готовит людей к мысли, что ядерная война – это не так уж плохо.

"Они объявляют: "У нас есть эта ракета, эта ракета, другая ракета". Они говорят о нацеливании на Великобританию и Францию, о разжигании ядерного цунами, которое смоет Америку. Почему они это говорят? Чтобы люди здесь были готовы", — сказал Муратов.

Поэтому, как сказал журналист, россияне заражены пропагандой. Ее он сравнил с радиацией, которой подвержены практические все. Сейчас в РФ пропагандистскими являются 12 телеканалов и тысячи газет. Кроме того, она активно распространяется через социальные сети.

Если вдруг пропаганда исчезнет, считает Муратов, молодое поклонение россиян примет это легче.

"Против протестующих россиян возбуждено 21 тысяча административных и уголовных дел. Оппозиция сидит в СИЗО. Закрыты СМИ. Многие активисты, гражданские лица и журналисты признаны иностранными агентами", — сказал Муратов.

Однако, по его словам, главной группой поддержки Путина являются пожилые люди. Они видят в главе Кремля человека, который готов их защитить, приносит им пенсию каждый месяц и поздравляет с Новым годом.

"Эти люди считают, что их настоящие внуки должны идти сражаться и умирать", — сказал Муратов.

Журналист сказал, что в РФ будут продолжаться политические репрессии против оппонентов действующего режима.

Напомним, что 29 марта британские аналитики заявили, что глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин просил Путина отложить вторжение в Украину, но тот отказал. В отчете отметили, что российские спецслужбы завербовали в Украине более 800 украинских чиновников разных уровней. Некоторые сотрудничали добровольно, другие — по принуждению.

Также сообщалось, что 30 марта в Госдепе США высказались об участии Путина в переговорах по Украине. Российский президент пока не подтвердил свою готовность завершить войну дипломатическим путем.