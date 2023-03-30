"Корм для тварин": пропаганда Кремля готує росіян до ядерної війни, — нобелівський лауреат

За словами лауреата Дмитра Муратова, зараз у РФ пропагандистськими є 12 телеканалів та тисячі газет. Крім того, пропаганда активно розповсюджується через соціальні мережі.

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Російська пропаганда готує жителів РФ до того, що ядерна війна – це не так уже й погано. Про це заявив російський журналіст та лауреат Нобелівської премії Дмитро Муратов ВВС.

За його словами, період, коли люди мешкали без ядерної загрози, закінчився. Тепер невідомо, чи наважиться президент РФ Володимир Путін натиснути на ядерну кнопку.

Муратов зазначив, що в Росії вже давно державна пропаганда готує людей до думки, що ядерна війна – це не так уже й погано.

"Вони оголошують: "У нас є ця ракета, ця ракета, інша ракета". Вони говорять про націлювання на Велику Британію та Францію, про розпалювання ядерного цунамі, яке змиє Америку. Чому вони це кажуть? Щоб люди тут були готові", — сказав Муратів.

Тому, як сказав журналіст, росіяни заражені пропагандою. Її він порівняв з радіацією, якій схильні практично всі. Зараз у РФ пропагандистськими є 12 телеканалів та тисячі газет. Крім того, вона активно розповсюджується через соціальні мережі.

Якщо раптом пропаганда зникне, вважає Муратов, молоде поклоніння росіян сприйме це легше.

"Проти росіян, які протестують, порушено 21 тисячу адміністративних і кримінальних справ. Опозиція сидить у СІЗО. Закрито ЗМІ. Багато активістів, цивільних осіб і журналістів визнано іноземними агентами", — сказав Муратов.

Однак, за його словами, головною групою підтримки Путіна є люди похилого віку. Вони бачать у главі Кремля людину, яка готова їх захистити, приносить їм пенсію щомісяця та вітає з Новим роком.

"Ці люди вважають, що їхні справжні онуки повинні йти боротися та вмирати", — сказав Муратов.

Журналіст сказав, що у РФ триватимуть політичні репресії проти опонентів чинного режиму.

Нагадаємо, що 29 березня британські аналітики заявили, що глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін просив Путіна відкласти вторгнення в Україну, але той відмовив. У звіті наголосили, що російські спецслужби завербували в Україні понад 800 українських чиновників різних рівнів. Деякі співпрацювали добровільно, інші – з примусу.

Також повідомлялося, що 30 березня у Держдепі США висловилися про участь Путіна у переговорах щодо України. Російський президент поки що не підтвердив своєї готовності завершити війну дипломатичним шляхом.