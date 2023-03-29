Голова розвідки РФ просив Путіна відкласти вторгнення в Україну, але той відмовив, — аналітики

За словами британських аналітиків, російські спецслужби завербували в Україні понад 800 чиновників різних рівнів. Деякі співпрацювали добровільно, інші — з примусу.

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Голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін просив президента Володимира Путіна почекати зі вторгненням в Україну, але той відмовився. Про це заявили аналітики з британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI).

У новому звіті, опублікованому 29 березня, йдеться, що Наришкін говорив голові Кремля, що йому потрібно більше часу для підготовки своїх агентів в Україні.

"Саме вторгнення можна розглядати як намічену кульмінацію тривалої нетрадиційної кампанії, яку Росія веде проти України", — йдеться в описі до звіту.

За словами аналітиків, російські спецслужби змогли сформувати широку мережу шпигунів задовго до початку повномасштабного вторгнення. Цим займалися як СЗР, так і ФСБ. Наприклад, ФСБ мала можливість завантажувати жорсткі диски комп'ютерів в уряді України, щоб знайти активних людей із проукраїнською позицією.

"Очевидно, що російським спецслужбам вдалося завербувати велику агентурну мережу в Україні до вторгнення та що більшість допоміжного апарату залишилася дієздатною після вторгнення, забезпечуючи постійний потік агентурної інформації російським військам", — ідеться у звіті.

Аналітики заявили, що понад 800 українських чиновників різних рівнів було завербовано для роботи з ФСБ, деякі робили це добровільно, інші — з примусу. Російські спецслужби й органи безпеки досягли в Україні більшого успіху, ніж її ЗС РФ, які зазнали численних невдач.

Експерти також написали про головний недолік спецслужб Росії.

"Російським спецслужбам не вистачає чесності, щоб точно повідомляти про свої власні зусилля. Схоже, існує системна проблема перебільшення своїх успіхів і приховування слабкостей перед начальством", — ідеться у звіті.

Нагадаємо, що 27 березня СБУ затримала агентурну групу ФСБ, у складі якої був помічник нардепа ОПЗЖ. За інформацією спецслужби, затримані коригували вогонь по позиціях ЗСУ в Донецькій і Харківській областях. Одному з агентів окупанти обіцяли посаду "радника мера".

Також 22 березня СБУ накрила ботоферму в Хмельницькій області. За даними відомства, понад 2 тисячі ботів поширювали дезінформацію, закликали українців ухилятися від мобілізації, дискредитували Сили оборони та військово-політичне керівництво України.