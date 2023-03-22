"Запускали фейки на замовлення ФСБ": СБУ накрила ботоферму у Хмельницькій області (фото)

За даними відомства, понад 2 тисячі ботів поширювали дезінформацію, закликали українців ухилятися від мобілізації, дискредитували Сили оборони та воєнно-політичне керівництво України.

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На Хмельниччині ліквідували проросійську ботоферму, яка розповсюджувала фейки про ситуацію на фронті та дискредитувала ЗСУ. Про це сьогодні, 22 березня, повідомляє пресслужба СБУ.

Основними замовниками послуг ботоферми були російські спецслужби. Вони купували фальшиві акаунти та використовували їх у популярних соцмережах начебто від імені пересічних українців.

На Хмельниччині викрили ботоферму Фото: СБУ

За інформацією слідства, ботоферму організував мешканець Кам'янця-Подільського, колишній поліцейський. Він розмістив апаратно-програмний комплекс для "вирощування" роботів у власній квартирі. Спеціальне обладнання дозволяло йому щоденно реєструвати сотні анонімних облікових записів. Під час обшуку у нього вилучили комп'ютерну техніку, 240 SIM-карток операторів мобільного зв'язку, спеціалізоване обладнання та програмне забезпечення. Вилучена техніка направлена на експертизу.

Чоловіку планують повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку), що карається позбавленням волі на термін від 10 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю років.

8 березня кіберфахівці СБУ заблокували 26 телеграм-каналів, які "зливали" в мережу інформацію про те, де співробітники військкоматів збирають особисті дані призовників у межах мобілізації.

Нагадаємо, 8 березня в Одесі співробітники СБУ затримали агента РФ, який наводив удари російських ракет по інфраструктурних об'єктах у регіоні. Судячи з опублікованих скріншотами листування, підозрюваний отримував задоволення від своєї діяльності та просив росіян про повторні удари.

На день раніше, 7 березня, у відомстві повідомили, що кіберфахівці СБУ виявили спроби російських спецслужб отримувати закриту інформацію на форумах для журналістів. Там агенти представляють іноземних медійників.