"Запускали фейки по заказу ФСБ": СБУ накрыла ботоферму в Хмельницкой области (фото)

По данным ведомства, более 2 тысяч ботов распространяли дезинформацию, призывали украинцев уклоняться от мобилизации, дискредитировали Силы обороны и военно-политическое руководство Украины.

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В Хмельницкой области ликвидировали пророссийскую ботоферму, которая распространяла фейки о ситуации на фронте и дискредитировала ВСУ. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба СБУ.

Основными "заказчиками услуг" ботофермы были российские спецслужбы. Они покупали фальшивые аккаунты и использовали их в популярных соцсетях вроде бы от имени рядовых украинцев.

В Хмельницкой области разоблачили ботоферму Фото: СБУ

По информации следствия, ботоферму организовал житель Каменец-Подольского, бывший полицейский. Он разместил аппаратно-программный комплекс для "выращивание" ботов в собственной квартире. Специальное оборудование позволяло ему ежедневно регистрировать сотни анонимных аккаунтов. В ходе обыска у него изъяли компьютерную технику, 240 SIM-карт операторов мобильной связи, специализированное оборудование и программное обеспечение. Изъятая техника направлена на экспертизу.

Мужчине планируюют сообщить о подозрении по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), что наказывается лишением свободы сроком от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

8 марта киберспециалисты СБУ заблокировали 26 телеграм-каналов, которые "сливали" в сеть информацию о том, где сотрудники военкоматов собирают личные данные призывников в рамках мобилизации.

Напомним, 8 марта в Одессе сотрудники СБУ задержали агента РФ, который наводил удары российских ракет по инфраструктурным объектам в регионе. Судя по опубликованным скриншотами переписок, подозреваемый получал удовольствие от своей деятельности и просил россиян о повторных ударах.

Днем ранее, 7 марта, в ведомстве сообщили, что киберспециалисты СБУ обнаружили попытки российских спецслужб получать закрытую информацию на форумах для журналистов. Там агенты представляются иностранными медийщиками.