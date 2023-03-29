Глава разведки РФ просил Путина отложить вторжение в Украину, но тот отказал, — аналитики

По словам британских аналитиков, российские спецслужбы завербовали в Украине более 800 украинских чиновников разных уровней. Некоторые сотрудничали добровольно, другие — по принуждению.

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Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин просил президента Владимира Путина повременить с вторжением в Украину, но тот отказался. Об этом заявили аналитики из британского Королевского института объединенных служб (RUSI).

В новом отчете, опубликованном 29 марта, говорится, что Нарышкин говорил главе Кремля, что ему необходимо больше времени для подготовки своих агентов в Украине.

"Само вторжение можно рассматривать как намеченную кульминацию длительной нетрадиционной кампании, которую Россия ведет против Украины", — говорится в описании к отчету.

По словам аналитиков, российские спецслужбы смогли сформировать широкую сеть своих шпионов задолго до начала полномасштабного вторжения. Этим занимались как СВР, так и ФСБ. К примеру, у ФСБ была возможность загружать жесткие диски компьютеров в правительства Украины, чтобы найти активных людей с проукраинской позицией.

"Очевидно, что российским спецслужбам удалось завербовать большую агентурную сеть в Украине до вторжения и что большая часть вспомогательного аппарата осталась дееспособной после вторжения, обеспечивая постоянный поток агентурной информации русским войскам", — говорится в отчете.

Аналитики заявили, что более 800 украинских чиновников разных уровней были завербованы для работы с ФСБ, некоторые добровольно, другие — по принуждению. Российские спецслужбы и органы безопасности добились в Украине большего успеха, чем ВС РФ, потерпевшие многочисленные неудачи.

Эксперты также написали о главном недостатке спецслужб России.

"Российским спецслужбам не хватает честности, чтобы точно сообщать о своих собственных усилиях. Похоже, существует системная проблема преувеличения своих успехов и сокрытия слабостей перед начальством", — говорится в отчете.

Напомним, что 27 марта СБУ задержала агентурную группу ФСБ, в составе которой был помощник нардепа ОПЗЖ. По информации спецслужбы, задержанные корректировали огонь по позициям ВСУ в Донецкой и Харьковской областях. Одному из агентов оккупанты обещали должность "советника мэра".

Также 22 марта СБУ накрыла ботоферму в Хмельницкой области. По данным ведомства, более 2 тысяч ботов распространяли дезинформацию, призывали украинцев уклоняться от мобилизации, дискредитировали Силы обороны и военно-политическое руководство Украины.