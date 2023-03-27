СБУ задержала агентурную группу ФСБ, в составе которой был помощник нардепа ОПЗЖ (видео)

По информации спецслужбы, задержанные корректировали огонь по позициям ВСУ в Донецкой и Харьковской областях. Одному из агентов оккупанты обещали должность "советника мэра".

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Служба безопасности Украины обезвредила агентурную группу ФСБ, в составе которой был помощник народного депутата Верховной Рады. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства в понедельник, 27 марта.

Сотрудники украинской спецслужбы нейтрализовали контрразведывательную группировку ФСБ РФ, которая корректировала огонь по позициям украинских защитников в Донецкой и Харьковской областях.

"В состав группы входило восемь местных жителей. Один из них использовал для прикрытия статус помощника действующего народного депутата Украины и журналиста. Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории регионов", — говорится в сообщении СБУ.

В зоне особенного внимания врага были военные эшелоны ВСУ, а также железнодорожные станции, на которых разгружают вооружение. Также они пытались подобрать кандидатов, которые были бы готовы войти в состав оккупационных "администраций".

"Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали преступные действия российских агентов и задержали четырех участников вражеской сети. Еще четверо находятся на территории страны-агрессора", — продолжают в СБУ.

По данным портала "УП", один из задержанных использовал для своего прикрытия статус помощника народного депутата и речь идет про мужчину по имени Александр Добродомов. Он консультант нардепа запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Валерия Гнатенко. Ему пообещали в будущем должность "советника мэра".

Напомним, 8 марта в Одессе сотрудники СБУ задержали агента РФ, который наводил удары российских ракет по инфраструктурным объектам в регионе. Судя по опубликованным скриншотами переписок, подозреваемый получал удовольствие от своей деятельности и просил россиян о повторных ударах.