СБУ затримала агентурну групу ФСБ, у складі якої був помічник нардепа ОПЗЖ (відео)

За інформацією спецслужби, затримані коригували вогонь по позиціям ЗСУ у Донецькій та Харківській областях. Одному з агентів окупанти обіцяли посаду "радника мера".

Related video

Служба безпеки України знешкодила агентурну групу ФСБ, у складі якої був помічник народного депутата Верховної Ради. Про це йдеться у пресрелізі відомства у понеділок, 27 березня.

Співробітники української спецслужби нейтралізували контррозвідувальне угруповання ФСБ РФ, яке коригувало вогонь по позиціях українських захисників у Донецькій та Харківській областях.

"До складу групи входило вісім місцевих жителiв. Один із них використав для прикриття статус помічника чинного народного депутата України та журналіста. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів", — йдеться у повідомленні СБУ.

У зоні особливої уваги ворога були воєнні ешелони ЗСУ, а також залізничні станції, де розвантажують озброєння. Також вони намагалися підібрати кандидатів, які були б готові увійти до складу окупаційних адміністрацій.

"Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російських агентів та затримали чотирьох учасників ворожої мережі. Ще четверо перебувають на території країни-агресора", — продовжують у СБУ.

За даними порталу "УП", один із затриманих використав для свого прикриття статус помічника народного депутата і йдеться про чоловіка на ім'я Олександр Добродомов. Він є консультантом нардепа забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Валерія Гнатенка. Йому пообіцяли у майбутньому посаду "радника мера".

Нагадаємо, 8 березня в Одесі співробітники СБУ затримали агента РФ, який наводив удари російських ракет на інфраструктурні об'єкти в регіоні. Судячи з опублікованих скріншотами листування, підозрюваний отримував задоволення від своєї діяльності та просив росіян про повторні удари.