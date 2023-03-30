"Він не готовий": у Держдепі США висловилися про участь Путіна у переговорах щодо України

За словами офіційного представника Держдепартаменту США, російський президент поки що не підтвердив своєї готовності завершити війну в Україні дипломатичним шляхом.

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У Державному департаменті США поки що не побачили готовності президента Російської Федерації Володимира Путіна до переговорів щодо дипломатичного завершення війни в Україні. Про це повідомив офіційний представник Держдепу США Андреа Калан в ефірі програми "Свобода LIVE".

Як зазначає Калан, для дипломатії потрібні відповідні умови. За її словами, у США хочуть, щоб президент Росії вступив у переговори та підтвердив, що готовий вирішувати питання дипломатичним шляхом.

"Але те, що ми бачимо, це продовження його агресії проти України. І він не готовий", — вважає Андреа Калан.

Вона також наголосила, що США зараз зосереджені на наданні військової допомоги Україні для захисту її території.

"Щоб потім, коли настане час сидіти за дипломатичним столом, Україна мала найсильнішу позицію", — підсумувала Калан.

Нагадаємо, що 29 березня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що діалог з Україною про завершення війни неможливий. За словами кремлівського спікера, Росія добиватиметься поставлених завдань військовим шляхом.

У звіті американського Інституту вивчення війни від 26 березня йдеться, що Володимир Путін не готовий розпочинати переговори з Україною, оскільки все ще вірить у досягнення своїх цілей військовою силою.

Секретар РНБО Олексій Данилов 16 березня заявив, що вважає переговори з Росією "величезною помилкою світу". Він зазначив, що такий сценарій можливий лише у разі підписання капітуляції російською стороною.

Ще ми писали про те, що за даними BILD від 27 лютого, німецькі та американські офіційні особи обговорюють посилення тиску на Україну щодо початку мирних переговорів із Російською Федерацією.