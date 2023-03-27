Військова міць Росії подвоюється: Путін вірить у завоювання України, — ISW

За оцінками Інституту вивчення війни, спроби Москви змусити Україну та Європу капітулювати взимку провалилися. Але військове керівництво РФ не зупиняється — ВПК розширюється і вигадуються нові схеми мобілізації.

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Президент Росії Володимир Путін ще вірить у "повну перемогу" російських окупантів в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 26 березня.

"Путін розпочав повномасштабну війну і є ключовим гравцем, який має визнати неможливість досягнення своїх цілей військовою силою. Натомість йому треба вести переговори. Війна продовжиться, доки Путін вважає, що він може нав'язати Україні свою волю, зламавши волю українців", — зазначили фахівці.

Спроби змусити Україну та Європу капітулювати взимку ні до чого не спричинили. Армія Росії провалила наступ з метою захоплення Луганської та Донецької областей, додали аналітики.

За оцінками експертів, Путін подвоює військову міць Росії задля затягування війни. Він розширює російську оборонно-промислову базу та готує різні схеми тіньової мобілізації.

Путін може боротися до переможного кінця

Російський президент пам'ятає досвід Другої світової війни – союзні війська повністю розгромили німецьку армію та дійшли до Берліна. Японія здалася за кілька місяців після того, як США показали здатність повністю знищити країну.

"Мирні угоди, що поклали край трьом війнам за об'єднання Німеччини, громадянській війні в США і наполеонівським війнам просто ратифікували реальності, створені вирішальними військовими перемогами. За виведенням військ США з Афганістану пішла військова перемога талібів, яка поклала край конфлікту без будь-якого офіційного договору або угоди", — навели доводи до ISW.

Але історія знає інші приклади. Дейтонські угоди закінчили боснійський конфлікт, збройний конфлікт у Північній Ірландії завершився угодою в Белфасті, а арабо-ізраїльська війна Судного дня 1973 року – резолюцією Ради безпеки ООН.

Москва кинула на фронт більшу частину із 300 тисяч мобілізованих та 40 тисяч ув'язнених, але результати зусиль не вражають. Наразі всі обговорюють контрнаступ ЗСУ і вже є розуміння, що воно буде, оцінили становище в інституті.

"Не зрозуміло, чи змириться Путін колись із цими військовими реаліями. Він може продовжувати битися, з паузою чи без неї, стільки, скільки потрібно для досягнення всіх цілей. Врегулювання шляхом переговорів може виявитися недосяжним, Путін не ухвалить факту неможливості завоювання України. Зараз він не ставить на стіл жодних умов для переговорів, окрім повного успіху Росії", — резюмують автори доповіді.

Нагадаємо, що МЗС Росії 21 березня висунуло чергові умови для мирних переговорів. Для цього треба припинити постачання Києву західного озброєння, визнати тимчасово окуповані території російськими та зробити Україну позаблоковою країною.

Екс-глава Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер 13 березня пропонував уже зараз створювати міжнародну групу з переговорів між Україною та РФ у майбутньому.