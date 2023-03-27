Военная мощь России удваивается: Путин верит в завоевание Украины, — ISW

По оценкам Института изучения войны, попытки Москвы заставить Украину и Европу капитулировать зимой провалились. Но военное руководство РФ не останавливается — ВПК расширяетcя и придумываются новые схемы мобилизации.

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Президент России Владимир Путин еще верит в "полную победу" российских оккупантов в Украине. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 26 марта.

"Путин начал полномасштабную войну и является ключевым игроком, который должен признать невозможность достижения своих целей военной силой. Вместо этого ему надо вести переговоры. Война продолжится до тех пор, пока Путин считает, что он может навязать Украине свою волю, сломив волю украинцев", — отметили специалисты.

Попытки заставить Украину и Европу капитулировать зимой ни к чему не привели. Армия Росcии провалила наступление с целью захвата Луганской и Донецкой областей, добавили аналитики.

По оценкам экспертов, Путин удваивает военную мощь России с целью затянуть войну. Он расширяет российскую оборонно-промышленную базу и готовит различные схемы теневой мобилизации.

Путин может сражаться до победного конца

Российский президент помнит опыт Второй мировой войны — союзные войска полностью разгромили немецкую армию и дошли до Берлина. Япония сдалась через несколько месяцев после того, как США показали способность полностью уничтожить страну.

"Мирные соглашения, положившие конец трем войнам за объединение Германии, гражданской войне в США и наполеоновским войнам просто ратифицировали реальности, созданные решающими военными победами. За выводом войск США из Афганистана последовала военная победа талибов, которая положила конец конфликту без какого-либо официального договора или соглашения", — привели доводы в ISW.

Но история знает и другие примеры. Дейтонские соглашения закончили боснийский конфликт, вооруженный конфликт в Северной Ирландии завершили соглашение в Белфасте, а арабо-израильскую войну Судного дня 1973 года — резолюцией Совбеза ООН.

Москва бросила на фронт большую часть 300 тысяч мобилизованных и 40 тысяч заключенных, но результаты усилий не впечатляют. Сейчас все обсуждают контрнаступление ВСУ и уже есть понимание, что оно будет, оценили положение в институте.

"Не ясно, смирится ли Путин когда-либо с этими военными реалиями. Он может продолжать сражаться, с паузой или без нее, столько, сколько потребуется для достижения всех целей. Урегулирование путем переговоров может оказаться недостижимым, Путин не примет факт невозможности завоевания Украины. Cейчас он не ставит на стол никаких условий для переговоров, кроме полного успеха России", — резюмируют авторы доклада.

Напомним, что МИД России 21 марта выдвинуло очередные условия для мирных переговоров. Для этого надо прекратить поставки Киеву западного вооружения, признать временно оккупированные территории российскими и сделать Украину внеблоковой страной.

Экс-глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер 13 марта предлагал уже сейчас создавать международную группу по переговорам между Украиной и РФ в будущем.