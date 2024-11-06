"На себе подивіться": у Молдові гостро відреагували на заяви Кремля про нечесні вибори

У Молдові порадили керівництву Росії подивитися у своє "криве дзеркало", перш ніж судити інших.

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В уряді Молдови обурилися заявами Кремля про те, що президентські вибори у країні не були чесними, а Мая Санду не може вважатися легітимним президентом. Те, що Росії варто подивитися на результати своїх виборів, заявив речник уряду Молдови Даніел Воде.

Він заявив, що заяви Кремля голослівні, а Росія протягом багатьох років РФ активно втручалася та спрямовувала ресурси на дезінформацію та маніпуляцію громадською думкою у Молдові.

"Перш ніж намагатись вчити нас демократії, було б непогано, щоб ці офіційні особи подивилися у дзеркало. Всі риси та описи, які пролунали вчора, цілком характерні і для їхньої власної лінії поведінки. Молдова та молдавани залишаються згуртованими та обрали шлях демократії та європейської інтеграції, попри будь-які спроби зовнішнього втручання", — заявив Даніел Воде.

Речник уряду Молдови Даніел Воде

Він додав, що в Кремлі "у чужому оці бачать смітник, а у своєму і колоди не помічають".

"Але ми вже звикли до того, що Ваше криве дзеркало спотворює правду. Тож на себе подивіться, а потім інших судіть", — сказав речник молдавського уряду.

Нагадаємо, що 4 листопада повідомлялося, що президентка Молдови Мая Санду вдруге очолить державу, тим часом її суперник, експрокурор та кандидат Кремля Олександр Стояногло обіцяє відшукати порушення і опротестувати результати голосування.