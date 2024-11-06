"На себя посмотрите": в Молдове остро отреагировали на заявления Кремля о нечестных выборах

В Молдове посоветовали руководству России посмотреть в свое "кривое зеркало", прежде, чем судить других.

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В правительстве Молдовы возмутились заявлениями Кремля о том, что президентские выборы в стране не были честными, а Майя Санду не может считаться легитимным президентом. То, что России стоит посмотреть на результаты своих выборов, заявил представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ.

Он заявил, что заявления Кремля голословны, а Россия в течение многих лет РФ активно вмешивалась и направляла ресурсы на дезинформацию и манипуляцию общественным мнением в Молдове.

"Прежде чем пытаться учить нас демократии, было бы неплохо, чтобы эти официальные лица посмотрели в зеркало. Все черты и описания, которые прозвучали вчера, вполне характерны и для их собственной линии поведения. Молдова и молдаване остаются сплоченными и выбрали путь демократии и европейской интеграции, несмотря на любые попытки внешнего вмешательства", — заявил Даниэл Водэ.

Представитель правительства Молдовы Даниэл Воде

Он добавил, что в Кремле "в чужом глазу видят помойку, а в своем и бревна не замечают".

"Но мы уже привыкли к тому, что Ваше кривое зеркало искажает правду. Поэтому на себя посмотрите, а потом других судите", — сказал представитель молдавского правительства.

Напомним, что 4 ноября сообщалось, чтопрезидент Молдовы Майя Санду во второй раз возглавит государство, тем временем ее соперник, экс-прокурор и кандидат Кремля Александр Стояногло обещает отыскать нарушения и опротестовать результаты голосования.