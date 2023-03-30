"Он не готов": в Госдепе США высказались об участии Путина в переговорах по Украине

По словам официального представителя Госдепартамента США, российский президент пока не подтвердил свою готовность завершить войну в Украине дипломатическим путем.

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В Государственном департаменте США пока не увидели готовности президента Российской Федерации Владимира Путина к переговорам о дипломатическом завершении войны в Украине. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Андреа Калан в эфире программы "Свобода LIVE".

Как отмечает Калан, для дипломатии необходимы соответствующие условия. По ее словам, в США хотят, чтобы президент России вступил в переговоры и подтвердил, что готов решать вопросы дипломатическим путем.

"Но то, что мы видим, это продолжение его агрессии против Украины. И он не готов", — считает Андреа Калан.

Она также подчеркнула, что США сейчас сосредоточены на оказании военной помощи Украине для защиты ее территории.

"Чтобы потом, когда придет время сидеть за дипломатическим столом, у Украины была самая сильная позиция", – заключила Калан.

Напомним, что 29 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалог с Украиной о завершении войны невозможен. По словам кремлевского спикера, Россия будет добиваться поставленных задач военным путем.

В отчете американского Института изучения войны от 26 марта говорится, что Владимир Путин не готов вступать в переговоры с Украиной, так как все еще верит в достижения своих целей военной силой.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 16 марта заявил, что считает переговоры с Россией "огромной ошибкой мира". Он отметил, что такой сценарий возможен только в случае подписания капитуляции российской стороной.

Еще мы писали о том, что по данным BILD от 27 февраля, немецкие и американские официальные лица обсуждают усиление давления на Украину касательно начала мирных переговоров с Российской Федерацией.