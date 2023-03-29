"Это надолго": переговоры с Украиной невозможны, РФ достигнет целей военным путем — Песков

По словам спикера Кремля, для Москвы главное, чтобы Киев выполнил ее условия и была обеспечена "безопасность" для аннексированных регионов Украины и "России в более широком контексте".

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 29 марта заявил, что переговоры с Украиной об окончании войны невозможны. Поэтому Россия продолжит "достигать целей спецоперации" военным путем. Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

"Мы неоднократно говорили, что цели РФ могут достигаться различными путями — это политико-дипломатический или, если политико-дипломатическим в настоящий момент невозможно, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, то военными, то есть посредством проведения спецоперации", — сказал он.

Спикер Кремля добавил, что для Москвы главное, чтобы Киев выполнил ее условия и была обеспечена "безопасность" для аннексированных регионов Украины и "России в более широком контексте".

По словам Пескова, в нынешний момент Россия в широком смысле слова воюет с Западом и "это надолго". Он также не стал отвечать на вопрос о том, сколько может длиться Российское вторжение в Украину и может ли оно завершиться в этом году.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что НАТО фактически воюет на стороне "киевского режима", глубже втягиваться в военные действия "уже некуда".

28 марта СМИ сообщали, что Дмитрий Песков во время светского раута сказал российским элитам, что война против Украины будет продолжаться еще долго.

Напомним, 25 марта президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Путина немедленно прекратить войну в Украине и сесть за стол переговоров. По его словам, Анкара придает большое значение мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

24 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сообщения о якобы желании президента главы Кремля договориться о мире не являются правдивыми. По его словам, Владимир Путин не готов к переговорам, а война закончится, когда РФ выведет свои войска из Украины.