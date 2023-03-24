"Путин не ждет переговоров": война закончится, когда РФ выведет войска из Украины, — Шольц

По словам канцлера Германии, новости о готовности президента России сесть за стол для мирных переговоров — фейк. Шольц озвучил главное условие окончания войны в Украине.

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В пятницу, 24 марта, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сообщения о якобы желании президента России Владимира Путина договориться о мире не являются правдивыми. Об этом пишет Bild.

По словам Шольца, комментирующего результаты саммита ЕС, новости о том, что глава Кремля ищет пути для завершения войны в Украине путем мирных переговоров не имеют ничего общего с реальностью.

Путин не готов к мирным переговорам

"Нет. Это фейковые новости, которые распространяются в мире правыми коммуникационными сетями, но не имеют ничего общего с реальностью", – прокомментировал канцлер вопрос журналистов о том, были ли со стороны Путина выражения желания сесть за стол переговоров, о которых пока не сообщили общественности.

Шольц заверил, что он не прекратит со своей стороны попытки продолжать разговор с лидером РФ, как и пытался делать раньше.

"Совершенно понятно то, как эта война может завершиться — Россия должна вывести свои войска. Это станет основой возможности установления справедливого мира в Украине и предотвращения достижения Россией ее имперских целей", — подчеркнул он.

Также Шольц отметил, что лидеры государств Евросоюза в очередной раз заверили президента Украины Владимира Зеленского в своей поддержке, которая будет длиться столько времени, сколько это потребуется.

Во время саммита были проведены обсуждения вопросов обеспечения достаточной и беспрепятственной доставки боеприпасов для Украины.

От лица немецкого правительства, канцлер заверил, что Германия предложила странам-союзникам присоединяться к контрактам, заключаемым властями с представителями промышленности и партнерами из других стран для увеличения производства боеприпасов.

Во вторник, 21 марта, канцлер Германии сообщил, что не уверен в быстром окончании войны, а также для него очевидно, что даже после окончания военных действий ситуация нормализуется не сразу.

В понедельник, 20 марта, стало известно, что министрам иностранных дел ЕС удалось договориться о закупке боеприпасов для Украины более чем на 2 млрд евро.