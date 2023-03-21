"Должны быть готовы": Шольц сомневается в быстром завершении войны в Украине

Канцлер ФРГ предупредил, что даже после окончания военных действий ситуация нормализуется не сразу, а Украину и мир ждут долгосрочные последствия российского вторжения.

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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что война России против Украины не закончится быстро. Даже после окончания военных действий ситуация нормализуется не сразу. Об этом он сказал в интервью изданию Rheinische Post 21 марта.

"Мы должны быть готовы к тому, что это может занять много времени. Даже когда война закончится, все сразу не станет нормальным. Но мы также не должны прекращать наши усилия по прекращению войны", — заявил политик.

По его словам, предпосылкой для справедливого мира будет вывод российских войск из территории Украины. В то же время Олаф Шольц предупредил, что Украину и мир ждут долгосрочные последствия российского вторжения.

"Эта ужасная агрессивная война и ее последствия надолго займут нас и что нам еще долго придется расчищать завалы", — считает он.

Канцлер Германии добавил, что он и его правительство не желают говорить о том, что Украина должна победить. Однако, по его мнению, Киев не должен проиграть.

"Мы хотим, чтобы Украина восстановила свою безопасность. Путин этого не хочет, он хочет присоединить страну", — резюмировал Шольц.

Напомним, 19 марта председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что полномасштабное вторжение ВС РФ, которое он назвал "кризисом", может быть завершено, если все стороны продолжат диалог в "равноправном и благоразумном ключе".

27 февраля глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Россия не готова к долгосрочной войне против Украины, а в ближайшие месяцы боевые действия активизируются. По его словам, в окончании войны будет несколько этапов, первый — выход на границы 1991 года.