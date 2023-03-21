"Мають бути готові": Шольц сумнівається у швидкому завершенні війни в Україні

Канцлер ФРН попередив, що навіть після закінчення воєнних дій ситуація нормалізується не відразу, а на Україну та світ чекають довгострокові наслідки російського вторгнення.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що війна Росії проти України не закінчиться швидко. Навіть після закінчення воєнних дій ситуація нормалізується не одразу. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Rheinische Post 21 березня.

"Ми повинні бути готові до того, що це може зайняти багато часу. Навіть коли війна закінчиться, все відразу не стане нормальним. Але ми також не повинні припиняти наші зусилля щодо припинення війни", — заявив політик.

За його словами, передумовою для справедливого миру буде виведення російських військ із території України. Водночас Олаф Шольц попередив, що на Україну та світ чекають довгострокові наслідки російського вторгнення.

"Ця жахлива агресивна війна та її наслідки надовго займуть нас і що нам ще довго доведеться розчищати завали", — вважає він.

Канцлер Німеччини додав, що він та його уряд не бажають говорити про те, що Україна має перемогти. Однак, на його думку, Київ не має програти.

"Ми хочемо, щоб Україна поновила свою безпеку. Путін цього не хоче, він хоче приєднати країну", — резюмував Шольц.

Нагадаємо, 19 березня голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що повномасштабне вторгнення ЗС РФ, яке він назвав "кризою", може бути завершено, якщо всі сторони продовжать діалог у "рівноправному та розсудливому ключі".

27 лютого глава ГУР Кирило Буданов розповів, що Росія не готова до довгострокової війни проти України, а найближчими місяцями бойові дії активізуються. За його словами, після закінчення війни буде кілька етапів, перший — вихід на кордони 1991 року.