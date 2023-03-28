"Станет сложнее": Песков напугал российские элиты долгой войной с Украиной, — СМИ

Как пишут журналисты, Песков во время светского раута в Москве сказал высокопоставленным чиновникам, что война в Украине и конфликт с Западом будут продолжаться еще долго.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил российским элитам, что война против Украины будет продолжаться еще долго. Об этом пишет издание the Guardian со ссылкой на анонимные источники в Кремле.

По словам журналистов, Песков сказал это в квартире одного из высокопоставленных российских чиновников в Москве во время приема.

"Некоторые из присутствовавших гостей, в том числе представители российской культурной и политической элиты, произнесли тост за новый год, в котором они выразили надежду на мир и возвращение к нормальной жизни", — пишут журналисты.

И вот Песков заявил, что ситуация на самом деле станет лишь сложнее.

"Это займет очень и очень много времени", — сказал Песков.

По словам журналистов, многие из гостей выступают против войны с Украиной. Им было неприятно слушать Пескова, так как стало ясно, что в Кремле готовят элиту к долгому конфликту не только с Украиной, но и с Западом.

Как рассказал политолог Максим Трудолюбов изданию, сам глава Кремля Владимир Путин готовит Россию к "вечной войне" с Западом. Всем россиянам придется научиться с этим жить.

"Путин практически перестал говорить о каких-то конкретных целях войны. Он также не предлагает видения того, как может выглядеть будущая победа. У войны нет ни четкого начала, ни обозримого конца", — сказал Трудолюбов.

Также неназванный российский дипломат рассказал журналистам, Путин пытается представить все как войну, которая никогда не закончится. Кроме того, неясно, сможет ли глава Кремля смириться с поражением.

По словам дипломата, президент РФ не собирается пересматривать цели войны с Украиной. Его, как оперативника КГБ, учили всегда достигать своей цели. Сейчас он принимает решения по продолжению войны, несмотря на все поражения российских сил в прошлом году.

Отметим, что военный эксперт Петр Черников 27 марта заявил, что Путин принял решение идти до конца в войне против Украины и на это указывают некоторые признаки. Командование РФ бросает оккупантов на фронт без поддержки дефицитной техники, а с хранения снимаются даже устаревшие танки Т-54 и Т-55. Человеческого потенциала у РФ крайне мело.

Также издание The Mirror писало, что параноидный Путин регулярно спит в Кремле из-за стресса, вызванного войной. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что решение Путина жить рядом с кремлевским офисом напрямую связано с войной в Украине.