"Потенциал движется к нулю": Путин собирается вести войну до конца, — эксперт

Командование РФ, по словам Петра Черникова, бросает оккупантов на фронт без поддержки дефицитной техники, а с хранения снимаются даже устаревшие танки Т-54 и Т-55.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение идти до конца в войне против Украины и на это указывают некоторые признаки. Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Петр Черников 27 марта.

По сети все чаще появляются ролики, на которых колонны со старой военной техникой россиян движутся куда-то. Также военное командование Кремля приняло решение снять с хранения устаревшие танки Т-54 и Т-55, а это все свидетельствует об одном — это все перебрасывается на поле боя в Украину.

"Это — еще один аргумент к тому, что стратегический и качественный потенциал российского войска движется к нулю. Ничего добротного они не могут противопоставить нам. Вместе с тем, философия использования именно такого оружия имеет определенный негатив, она свидетельствует о том, что Путин решил идти до конца", — говорит эксперт.

Кроме того, Петр Черников подметил, что качественной техники у российских оккупантов с каждым днем становится только меньше и в частности он имеет в виду Т-72, Т-80, Т-90. Теперь это дефицитный материал, без которого ВС РФ приходится прибегать к пехотной тактике и бросать своих бойцов на фронт без поддержки техники.

Что касаемо человеческого потенциала, как отметил военный эксперт, у РФ его крайне много.

Напомним, 28 марта сообщалось, что Владимир Путин использует двойников, опасаясь покушения на свою жизнь. По словам Грэма Юилла, эксперта по контртерроризму, прошедшего обучение в британских спецслужбах ВВС, достаточно одного взгляда на недавние фото Путина, чтобы понять, что что-то не так.