"Потенціал рухається до нуля": Путін збирається вести війну до кінця, — експерт

Командування РФ, за словами Петра Чернікова, кидає окупантів на фронт без підтримки дефіцитної техніки, а зі зберігання знімаються навіть застарілі танки Т-54 та Т-55.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив рішення йти до кінця у війні проти України, і на це вказують деякі ознаки. Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт Петро Черніков 27 березня.

В мережi все частіше з'являються ролики, на яких колони зі старою військовою технікою росіян рухаються кудись. Також військове командування Кремля ухвалило рішення зняти зі зберігання застарілі танки Т-54 та Т-55, а це все свідчить про одне – це все перекидається на поле бою в Україну.

"Це ще один аргумент до того, що стратегічний і якісний потенціал російського війська рухається до нуля. Нічого добротного вони не можуть протиставити нам. Разом з тим, філософія використання саме такої зброї має певний негатив, вона свідчить про те, що Путін вирішив йти до кінця", — каже експерт.

Крім того, Петро Черніков зауважив, що якісної техніки у російських окупантів з кожним днем стає менше і зокрема він має на увазі Т-72, Т-80, Т-90. Тепер це дефіцитний матеріал, без якого ЗС РФ доводиться вдаватися до піхотної тактики та кидати своїх бійців на фронт без підтримки техніки.

Що стосується людського потенціалу, як зазначив військовий експерт, у РФ його дуже багато.

Нагадаємо, 28 березня повідомлялося, що Володимир Путін використовує двійників, побоюючись замаху на своє життя. За словами Грема Юїла, експерта з контртероризму, який пройшов навчання в британських спецслужбах ВПС, достатньо одного погляду на нещодавні фото Путіна, аби зрозуміти, що щось не таке.