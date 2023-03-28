"Навіть навчили ході": Путін використовує двійників, побоюючись замахів, — експерт

За словами Грема Юїла, експерта з контртероризму, який пройшов навчання в британських спецслужбах ВПС, достатньо одного погляду на нещодавні фото Путіна, аби зрозуміти, що щось не так.

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Володимир Путін може використати двійників для публічних виступів та місяцями не з'являтися на публіці. Про це заявив Грем Юїлл, експерт у галузі контртероризму, який проходив підготовку у спецслужбах ВПС, передає The Mirror.

Британський експерт проаналізував кілька недавніх фотографій російського президента, і, за його словами, достатньо одного погляду на фото Путіна, щоб зрозуміти, що щось не так, а опубліковані минулого тижня знімки Путіна в Україні не відповідають рисам його обличчя.

Обличча кожної людини має унікальні характеристики, за якими можна її ідентифікувати, пояснив експерт.

"Волоси, вуха та очі були ідеально схожі. Але ніс, підборіддя та область між носом і губами — сильно відрізнялися. Більше того, люди з його оточення не виглядали професійними охоронцями", — уточнив він.

Після вивчення недавніх кадрів приїзду Путіна до України Юїлл переконаний, що це двійник, бо Путін боїться замахів. Людину, яка видає себе за Путіна, навіть навчили ходити як він і, можливо, зробили операцію на вухах, пояснив експерт.

Хто такий Грем Юїл?

Грем Юїлл — приватний консультант з питань безпеки, який нещодавно опублікував книгу, присвячену отруєнню "новачком" у Солсбері.

Грем Юїлл

Раніше він працював у британських спецслужбах і деякий час — у Міжнародному аеропорту Белфасту, де шукав підозрюваних у тероризмі, які приїжджали та залишали країну.

За інформацією ЗМІ, параноїдний Путін регулярно спить у Кремлі через стрес, спричинений війною в Україні. Рішення Путіна жити поряд із кремлівським офісом підтвердив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що у відповідь на визнання Вірменією юрисдикції МКС 24 березня, в РФ погрожують негативними наслідками.