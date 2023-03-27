Вірменія визнала юрисдикцію МКС: РФ загрожує вкрай негативними наслідками (відео)

Конституційний суд Вірменії визнав юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. У Кремлі незадоволені, бо у Гаазі видали ордер на арешт Володимира Путіна.

Related video

Конституційний суд Вірменії 24 березня ухвалив рішення, що Конституція країни відповідає Римському статуту Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє вірменський телеканал News.Am.

Повідомляється, що ті зобов'язання про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду, які взяла він Вірменія, відповідають її Конституції.

"Рішення є остаточним і набирає чинності з моменту публікації", — йдеться у повідомленні.

Також журналісти заявили, що ще наприкінці 2022 року уряд Вірменії звернувся з цього питання до Конституційного суду. У Єревані хочуть закликати Азербайджан до відповідальності за "воєнні злочини".

КС Вірменії про визнання юрисдикції МКС

Зазначимо, що у Москві вже відреагували на рішення КС Вірменії. Так, у ТАСС повідомили, пославшись на свої джерела, у Кремлі вважають плани Єревана щодо приєднання до Римського статуту МКС "неприйнятними". Зокрема, через ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

За словами росЗМІ, Вірменію попередили про "вкрай негативні наслідки" для відносин з Росією.

Ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Крім російського диктатора, суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Потім представниця Міністерства закордонних справ РФ заявила, що країна не підписувала Римський статут Міжнародного кримінального суду і зобов'язана підкорятися його рішенням.

Крім того, Генпрокурор України пояснив, що означає видача ордера на арешт Путіна. За словами Андрія Костіна, рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі – історичне для України та всієї системи міжнародного права. І додав – правоохоронці зафіксували депортацію 16 тисяч дітей із України до РФ.

20 березня СК РФ відкрив провадження проти прокурора та суддів МКС у Гаазі. У Слідчому комітеті Росії зазначили, що лідери країн мають імунітет перед Міжнародним судом, а саме рішення МКС оголосили незаконним.