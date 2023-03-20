"Звинувачують невинного": СК РФ відкрив провадження проти прокурора і суддів МКС у Гаазі

У Слідчому комітеті Росії наголосили на тому, що лідери країн мають імунітет перед Міжнародним судом, а саме рішення МКС оголосили незаконним.

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Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмад Хана та суддів МКС Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали та Серхіо Херардіо Угаль. Про це повідомляють на сайті відомства 20 березня.

Зазначається, що прокурор МКС у Гаазі 22 лютого цього року у межах кримінального розслідування направив клопотання до МКС для отримання ордера на арешт громадян Російської Федерації, на підставі якого судді ухвалили рішення про арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини Маріє Львової-Бєлової.

"Кримінальне переслідування носить свідомо незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає. Відповідно до Конвенції про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом від 14.12.1973, глави держав користуються абсолютним імунітетом від юрисдикції іноземних держав", — зазначають у Слідкомі.

Через це в Слідчому комітеті РФ у діях суддів та головного прокурора МКС вбачили ознаки таких злочинів, як притягнення невинного до відповідальності, зокрема звинувачення особи у скоєнні тяжкого злочину і підготовці до нападу на представника іноземної держави, у якого є міжнародний захист, з метою ускладнення міжнародних відносин.

20 березня у Міжнародному кримінальному суді Гааги розповіли про те, скільки діятиме ордер на арешт Путіна. За словами головного прокурора Каріма Хана, президент РФ залишатиметься підозрюваним до кінця життя, або до поки над ним не відбудеться суд і його або виправдають, або засудять.

17 березня МКС у Гаазі видав дозвіл на арешт російського диктатора Володимира Путіна через викрадення та насильницьке вивезення з України 16 тисяч дітей.