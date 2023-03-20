"Обвиняют невиновного": СК РФ открыл производство против прокурора и судей МКС в Гааге

В Следственном комитете России отметили, что лидеры стран имеют иммунитет перед Международным судом, а само решение МКС объявили незаконным.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана и судей МКС Томоко Акане, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардио Угаль. Об этом сообщают на сайте ведомства 20 марта.

Отмечается, что прокурор МКС в Гааге 22 февраля этого года в рамках уголовного расследования направил ходатайство в МКС для получения ордера на арест граждан Российской Федерации, на основании которого судьи приняли решение об аресте президента РФ Владимира Путина и уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, поскольку оснований для привлечения к уголовной ответственности нет. Согласно Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств", — сообщают в Следкоме.

Поэтому в Следственном комитете РФ в действиях судей и главного прокурора МКС увидели признаки таких преступлений, как привлечение невиновного к ответственности, в частности обвинение лица в совершении тяжкого преступления и подготовке к нападению на представителя иностранного государства, у которого есть международная защита, с целью усложнения международных отношений.

20 марта в Международном уголовном суде Гааги рассказали о том, сколько будет действовать ордер на арест Путина. По словам главного прокурора Карима Хана, президент РФ будет оставаться подозреваемым до конца жизни, или пока над ним не состоится суд и его либо оправдают, либо осудят.

17 марта МКС в Гааге выдал разрешение на арест российского диктатора Владимира Путина из-за похищения и насильственного вывоза из Украины 16 тысяч детей.