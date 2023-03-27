Армения признала юрисдикцию МУС: РФ угрожает крайне негативными последствиями (видео)

Конституционный суд Армении признал юрисдикцию Международного уголовного суда. В Кремле недовольны, так как в Гааге выдали ордер на арест Владимира Путина.

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Конституционный суд Армении 24 марта принял решение, что Конституция страны соответствует Римскому статуту Международного уголовного суда. Об этом сообщает армянский телеканала News.Am.

Сообщается, что те обязательства о признании юрисдикции Международного уголовного суда, которые взяла на себя Армения, соответствуют ее Конституции.

"Решение является окончательным и вступает в силу с момента публикации", — говорится в сообщении.

Также журналисты заявили, что еще в конце 2022 года правительство Армении обратилось по этому вопросу в Конституционный суд. В Ереване хотят призвать Азербайджан к ответственности за "военные преступления".

КС Армении о признании юрисдикции МУС

Отметим, что в Москве уже отреагировали на решение КС Армении. Так, в ТАСС сообщили, сославшись на свои источники, в Кремле считают планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС "неприемлемыми". В частности, из-за ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

По словам росСМИ, Армению предупредили о "крайне негативных последствиях" для отношений с Россией.

Ордер на арест Путина

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Кроме российского диктатора суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Затем представительница Министерства иностранных дел РФ заявила, что страна не подписывала Римский статут Международного уголовного суда и не обязана подчиняться его решениям.

Кроме того, Генпрокурор Украины объяснил, что значит выдача ордера на арест Путина. По словам Андрея Костина, решение Международного уголовного суда в Гааге – историческое для Украины и всей системы международного права. И добавил – правоохранители зафиксировали депортацию 16 тысяч детей из Украины в РФ.

20 марта СК РФ открыл производство против прокурора и судей МКС в Гааге. В Следственном комитете России отметили, что лидеры стран имеют иммунитет перед Международным судом, а само решение МКС объявили незаконным.