"Даже обучили походке": Путин использует двойников, опасаясь покушений, — эксперт

По словам Грэма Юилла, эксперта по контртерроризму, прошедшего обучение в британских спецслужбах ВВС, достаточно одного взгляда на недавние фото Путина, чтобы понять, что что-то не так.

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Владимир Путин может использовать двойников для публичных выступлений и месяцами не появляться на публике. Об этом заявил Грэм Юилл, эксперт в области контртерроризма, проходивший подготовку в спецслужбах ВВС, передает The Mirror.

Британский эксперт проанализировал несколько недавних фотографий российского президента, и, по его словам, достаточно одного взгляда на фото Путина, чтобы понять, что что-то не так, а опубликованные на минувшей неделе снимки Путина в Украине не соответствуют чертам его лица.

Лицо каждого человека имеет уникальные характеристики, по которым можно установить личность, пояснил эксперт.

"Волосы, уши и глаза были идеально похожими. Но нос, подбородок и область между носом и губами — сильно отличались. Более того, люди из его окружения не выглядели как профессиональные охранники", — уточнил он.

После изучения недавних кадров приезда Путина в Украину Юилл убежден, что это двойник, потому что Путин боится покушений. Выдающего себя за Путина человека даже научили ходить как он и, возможно, сделали операцию на ушах, пояснил эксперт.

Кто такой Грэм Юилл?

Грэм Юилл — частный консультант по вопросам безопасности, который недавно опубликовал книгу, посвященную отравлению "новичком" в Солсбери.

Грэм Юилл

Прежде он работал в британских спецслужбах и некоторое время — в Международном аэропорту Белфаста, где искал подозреваемых в терроризме, которые приезжали и покидали страну.

По информации СМИ, параноидный Путин регулярно спит в Кремле из-за стресса, вызванного войной в Украине. Решение Путина жить рядом с кремлевским офисом подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что в ответ на признание Арменией юрисдикции МУС 24 марта в РФ пригрозили негативными последствиями.